Dardo de Antelo a Vox tras las elecciones en Castilla y León: "Han conseguido que aumente el bipartidismo"

Con un 18,92% de los votos y más de 233.000 papeletas, Vox se afianza como el tercer partido de Castilla y León. Siguen creciendo, anotando su mejor porcentaje de voto en todos los comicios a los que se han presentado en España, pero no han cumplido con las expectativas. Querían llegar al 20% y reducir la distancia con el PP, pero esta se ha agrandado.

El Partido Popular (PP) ha vuelto a ganar con claridad (33 procuradores, dos más que en 2022), aunque sigue dependiendo de Vox (que saca 14, uno más). El PSOE, por su parte, se convierte en el único partido de izquierdas, con 30 escaños (2 más).

Desde la Región de Murcia, quien fuera presidente provincial de Vox y portavoz de su grupo parlamentario en la Asamblea autonómica, José Ángel Antelo, defenestrado hace pocas semanas, no dudó en lanzar un dardo a sus excompañeros de partido tras conocer el resultado: "Las purgas junto a la falta de una organización seria y profesional hacen que Vox no cumpla con las expectativas".

Mientras que Alpañez augura que "Vox será primera fuerza en la Región" en 2027, Antelo dice que "han colocado al PP al borde de la mayoría absoluta"

No solo eso. A su juicio, "en la Región de Murcia han colocado al PP al borde de la mayoría absoluta y en Castilla y León han conseguido que aumente el bipartidismo".

Su sustituto como portavoz en la Cámara murciana, Rubén Martínez Alpañez, tiene una valoración de los comicios bastante distinta y destaca que Vox ha obtenido en estos comicios "el mejor resultado de su historia", al crecer en número de votos, en porcentaje y también en número de escaños.

Subrayó que estos resultados son fruto de un trabajo "pegado a la calle", basado en recorrer "cada pueblo y cada provincia", justo el "modelo de cercanía y compromiso" que aplica en la Región de Murcia. De hecho, aseguró que continuarán trabajando con el objetivo de consolidarse como la alternativa política en esta comunidad. "El próximo año 2027, Vox será la primera fuerza regional", concluyó.

La Región, tercera autonomía más 'voxista'

El 18,92% representa 1,3 puntos más que en 2022 en ese territorio y también un punto más que su mejor resultado hasta ahora en una comunidad autónoma, logrado el mes pasado en Aragón (17,8%). La tercera autonomía más 'voxista' es la Región de Murcia, en donde los de Abascal recibieron el apoyo del 17,7% de los apoyos en 2023. En la ciudad autónoma de Ceuta, este partido superó el 20% en 2023.

Porcentaje de voto a Vox en cada parlamento Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

En las últimas elecciones generales, Vox reunió el 12,5% de los sufragios. Por autonomías, sin embargo, tuvo mucho más éxito en la Región de Murcia, llegando a ser el partido más votado en esta comunidad en 2019, con un 27,95% de los sufragios. En 2023, sin embargo, bajaron al 21,81%, por detrás del PP y el PSOE.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha proclamado que Vox "no tiene techo" y ya ha abierto la puerta a las negociaciones con el PP para Extremadura, Aragón y Castilla y León: se harán a partir de "medidas" concretas excluyendo los "sillones". A un lado quedan los problemas internos, con la expulsión de una emblemática figura como Javier Ortega Smith, que se produjo casi al mismo tiempo que la salida de José Ángel Antelo. Ahora falta por saber hasta qué punto se olvidan sus reproches de campaña contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que también les había replicado con dureza.