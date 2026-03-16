López Miras, tras las elecciones en Castilla y León: "La gente se ha cansado ya de bloqueos"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se mostró este lunes "convencido de que la gente se ha cansado ya de los bloqueos" tras el resultado de las elecciones de Castilla y León: "La gente se ha cansado de que haya partidos políticos, en este caso siempre el Partido Popular, que ganan las elecciones y otros le bloqueen, y de que los ciudadanos elijan de forma contundente al candidato del Partido Popular para presidir una comunidad autónoma y que haya partidos minoritarios que sean los que bloquean esos gobiernos".

El también presidente del PP en la Región de Murcia hacía estas declaraciones antes de entrar en la sede de la formación, en la calle Génova de Madrid, en donde se celebra la Junta Directiva Nacional del partido, el máximo órgano entre congresos, para evaluar los resultados de las elecciones autonómicas de Castilla y León y dar un baño de masas su candidato, Alfonso Fernández Mañueco, por su victoria electoral.

Núñez Feijoo posa junto a los presidentes del PP que ganaron las elecciones autonómicas este año: Aragón, Extremadura y Castilla y León. / PPRM

Con más del 99,33% escrutado, el PP cosecha 438.000 votos –56.000 más que en 2022, si bien aquel fue el peor dato de su historia–, pasa de 31 a 33 procuradores y logra un 35,47% de las papeletas –cuatro puntos más que hace cuatro años–, un porcentaje con el que amplía su distancia con respecto a Vox, que ya partía de muy alto.

Con este resultado, "lo que está claro es que el Partido Popular sigue con una senda contundente de victorias y gobernando no solo las comunidades autónomas, sino siendo la alternativa real a Sánchez", aseguró López Miras, insistiendo en que "la gente quiere estabilidad" y "certezas", que "es lo que da el Partido Popular".

Para el presidente regional, el PP sigue siendo la "alternativa real a Sánchez"

En este sentido, subrayó que "la mayoría de los ciudadanos en Aragón, Extremadura y en Castilla y León han dicho que quieren que sus presidentes sean los candidatos del Partido Popular", a juzgar por los resultados de los comicios en estos territorios. Por eso llamó a las fuerzas políticas a "conformar ya gobiernos" en las comunidades a través de una fórmula que "habrá que negociar" y "acordar".

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Mañueco, no descarta un nuevo gobierno de coalición con Vox, como el que hizo ya en el año 2022. Así lo confirmó a su llegada a la sede madrileña del PP. No obstante, subrayó que su prioridad será volver a gobernar en solitario, como ha hecho durante la segunda mitad de la legislatura autonómica, tras la salida de Vox en 2024. "Lo mejor, para mi tierra ha sido un gobierno en solitario, porque ha habido mayor crecimiento económico, mejor gestión de los servicios públicos, más eficaz, y además una estabilidad política", declaró.