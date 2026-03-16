Qué desafíos afronta hoy la democracia: 300 expertos en Derecho Constitucional lo debaten en Murcia

Murcia ha sido escenario del Congreso Nacional de la Asociación de Constitucionalistas de España, celebrado en el Campus de la Merced de la Universidad de Murcia bajo el lema 'Transparencia y rendición de cuentas en el Estado constitucional'. El encuentro ha reunido a cerca de 300 especialistas nacionales e internacionales en Derecho Constitucional, entre catedráticos, profesores e investigadores, y se ha consolidado como uno de los principales foros académicos de reflexión jurídica en el país.

Durante dos jornadas de trabajo, el congreso ha analizado algunos de los principales retos que afrontan las democracias actuales, como la relación entre transparencia y derechos fundamentales, los mecanismos de control del poder público o el fortalecimiento del buen gobierno en las administraciones.

Mesas de debate

El programa se ha estructurado en distintas mesas de debate que han abordado el constitucionalismo desde múltiples perspectivas. Entre ellas ha destacado la dedicada a Constitución y género, centrada en la evolución de la protección frente a la violencia de género y en los nuevos desafíos que plantean fenómenos como la violencia digital. También han tenido una notable participación las sesiones dirigidas a jóvenes constitucionalistas y a innovación docente, en las que se han analizado nuevas metodologías para la enseñanza del Derecho en un contexto social y tecnológico en constante transformación.

Asimismo, el congreso ha incluido una mesa internacional sobre rendición de cuentas y Estado de Derecho en la Unión Europea, que ha reunido a especialistas de distintos países y ha ofrecido una visión comparada sobre el funcionamiento de las instituciones europeas y los desafíos actuales de la gobernanza democrática.

"La rendición de cuentas transforma la información en responsabilidad", indica Luis Gálvez

Durante el encuentro se ha subrayado la importancia de reforzar los mecanismos de transparencia y responsabilidad pública. En este sentido, el director del congreso y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, Luis Gálvez, ha señalado que "la transparencia permite que las actuaciones públicas sean visibles y comprensibles, y la rendición de cuentas transforma la información en responsabilidad".

El congreso también ha contado con la participación de destacadas autoridades institucionales de ámbito nacional, entre ellas Rosario García Mahamut, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; José Luis Rodríguez Álvarez, presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España; Lorenzo Cotino Hueso, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos; y Manuel Villoria Mendieta, presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

Durante el encuentro se ha subrayado la importancia de reforzar los mecanismos de transparencia y responsabilidad pública

La clausura institucional ha estado a cargo del rector de la Universidad de Murcia, José Luján Alcaraz; la presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, Visitación Martínez; y el presidente de la Asociación de Constitucionalistas de España, Ángel Rodríguez-Vergara, junto a los responsables científicos del encuentro.

La celebración del congreso ha sido posible gracias a la colaboración de diversas instituciones públicas y académicas, entre ellas el Gobierno de la Región de Murcia, el Comisionado de Transparencia de la Región de Murcia, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España y la Asamblea Regional de Murcia.

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Durante estas jornadas, Murcia se ha consolidado como punto de encuentro del constitucionalismo académico, en un espacio de intercambio de conocimiento y debate sobre el fortalecimiento de los valores democráticos y los mecanismos de control del poder público.