Cumbre de centros de investigación sanitaria en la Región de Murcia

La Región de Murcia ha acogido este lunes por primera vez el encuentro de centros de investigación sanitaria acreditados en España, organizado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). La reunión congrega a directores de gestión y científicos de los 36 institutos acreditados del país, entre ellos el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB), gestionado por la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS).

El encuentro se celebra en el Casino de Murcia y ha sido inaugurado por el consejero de Salud, Juan José Pedreño.

Durante la jornada, los participantes han abordado cuestiones estratégicas para el futuro de la investigación sanitaria en España, como las prioridades científicas, los modelos de gobernanza, la financiación, la evaluación de resultados y la coordinación dentro del Sistema Nacional de Salud.

Pedreño afirma que la elección de la Región para acoger este encuentro —que habitualmente se celebra en la sede central del ISCIII en Madrid— supone un reconocimiento a la posición alcanzada por Murcia en el ámbito de la investigación sanitaria.

El consejero subraya que la plataforma de investigación del IMIB "convierte a la Región en un polo nacional de innovación biomédica", capaz de impulsar avances que repercuten directamente en la salud y la calidad de vida de los ciudadanos en todo el Sistema Nacional de Salud.

El Gobierno regional destinó el pasado año más de 18,7 millones de euros a investigación científica

El Gobierno regional destinó más de 18,7 millones de euros a la investigación científica y la formación sanitaria en el presupuesto de la FFIS para 2025, lo que representa un incremento superior al 10% respecto al ejercicio anterior. Esta inversión, según el titular de Salud, ha permitido alinear la estrategia científica con una gestión eficiente y políticas públicas que refuerzan la posición de Murcia dentro del sistema nacional de I+D+i en salud.

Entre las medidas adoptadas destacan la creación de la Subdirección Científica de Atención Primaria, que sitúa a la Región como referente nacional en este ámbito, y el refuerzo de la financiación intramural, cuyas convocatorias han pasado de 100.000 a 500.000 euros, con la previsión de alcanzar los 700.000 euros en 2026. Además, se ha creado la Subdirección Científica de Innovación para impulsar la transferencia del conocimiento y el desarrollo de proyectos con impacto directo en el sistema sanitario.

Renovación de la acreditación del IMIB

La solidez del modelo murciano quedó refrendada en 2025 con la renovación de la acreditación del IMIB como Instituto de Investigación Sanitaria por parte del ISCIII. Este reconocimiento prolonga durante cinco años más su inclusión en la red de centros de excelencia en investigación biosanitaria de España, tras la primera acreditación obtenida en 2015.

Esta certificación permite al instituto acceder a fuentes de financiación exclusivas y facilita la atracción y retención de talento investigador, además de reconocer la gestión eficiente de sus recursos.

La apuesta por la cooperación institucional también se refleja en el proyecto ‘Sinergia en Salud’, impulsado por el Servicio Murciano de Salud (SMS) y la FFIS. Esta iniciativa prevé la creación en 2026 de una Unidad Coordinada de Investigación entre los Hospitales Morales Meseguer y Reina Sofía de Murcia, de la que está al frente el doctor Enrique Bernal, con el objetivo de optimizar recursos y mejorar la coordinación de los ensayos clínicos.

El proyecto cuenta con una inversión de 2,5 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiados con fondos Next Generation EU, tras resultar la FFIS adjudicataria de una convocatoria del Instituto de Salud Carlos III.