El PSOE lleva a Caravaca su denuncia por la falta de medios del Consorcio

El Partido Socialista de la Región de Murcia persiste en denunciar el estado del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento en la Comunidad y este lunes se ha trasladado al parque de bomberos de Caravaca de la Cruz, que da cobertura a toda la comarca del Noroeste, en torno a 72.000 habitantes, y "cuyos vehículos tienen más de 17 años y cuyos tiempos de respuesta a algunas pedanías son de hasta 50 minutos".

El diputado regional Fernando Moreno recordó que el miércoles pasado, el Grupo Parlamentario Socialista defendió una iniciativa en la Asamblea Regional en la que pedía que se frenara el "deterioro que está sufriendo el Consorcio" en cuanto a falta de efectivos y de medios materiales, pero no salió adelante por el voto en contra del Partido Popular. "Por lo tanto, seguiremos denunciando la situación", explicó.

Desde Caravaca destacó que el municipio tampoco cuenta con un vehículo de rescate en altura, por lo que, si hay un incendio en un edificio de más de tres plantas, los bomberos tardan mucho más en llegar a las víctimas.

El Partido Socialista ha llevado a todos los ayuntamientos de los municipios cuyos parques de bomberos están en malas condiciones una moción para exigir al Gobierno regional que los dote de más personal y más medios. La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Caravaca, María José Soria, pide al PP que apoye esa moción "porque no estamos pensando en siglas políticas, estamos pensando en personas, en la seguridad de nuestros vecinos y vecinas, y en que los bomberos puedan llevar a cabo sus funciones con seguridad y con dignidad".

"La ruta de la vergüenza"

El diputado regional Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM) Alfonso Fernando Cerón afirmó que "a nadie le cabe la menor duda de que la ruta de la vergüenza del PSOE por los parques de bomberos no es más que una maniobra política para intentar desviar la atención de los problemas que realmente importa a los ciudadanos". Asimismo, destacó el trabajo que está realizando el Gobierno regional para reforzar los servicios de emergencias. "La Consejería no ha dejado de invertir tanto en los medios materiales como en la ampliación de la plantilla del Consorcio de Extinción de Incendios", subrayó.

Además, recalcó que "se va a adoptar un procedimiento extraordinario para cubrir más de medio centenar de plazasmediante comisiones de servicio" —lo anunció el presidente Fernando López Miras el pasado jueves—.

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Respecto a las infraestructuras del Consorcio en Caravaca de la Cruz, Cerón explicó que "esta misma semana finaliza el plazo de presentación de ofertas para la redacción del anteproyecto del nuevo parque de bomberos", y manifestó que en los últimos seis años la flota de este parque ha incorporado cinco nuevos vehículos.