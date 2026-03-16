La AUGC imparte en Murcia un taller sobre gestión del estrés dirigido a guardias civiles y policías

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha impartido en Murcia un taller sobre gestión del estrés en el ámbito policial dirigido a guardias civiles y policías, con el objetivo de ayudar a los profesionales de la seguridad a identificar y manejar las situaciones de presión a las que se enfrentan en su trabajo diario.

Según ha informado la organización, la formación fue impartida por María José López, miembro de la junta directiva de AUGC y graduada en Psicología y Criminología. El taller se celebró en las instalaciones de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM) y contó con la participación presencial de una treintena de agentes, además de ser retransmitido en streaming para otros profesionales de todo el país.

Desde AUGC explican que el estrés en el ámbito policial sigue siendo “un gran desconocido”, a pesar de que guardias civiles y policías se enfrentan de forma constante a situaciones que generan tensión y alerta. Entre ellas figuran desde actuaciones cotidianas, como la recogida de denuncias o la mediación en conflictos, hasta intervenciones de mayor riesgo como la asistencia a víctimas de violencia de género o agresiones sexuales, rescates, atracos o incluso atentados terroristas.

La organización advierte de que esta exposición continuada a situaciones de estrés provoca un desgaste mental “lento, invisible y constante” que puede derivar en problemas físicos y psicológicos. Entre los trastornos más frecuentes se encuentran alteraciones gástricas, problemas de piel, dificultades para dormir o estados de ansiedad continuada, además de situaciones más graves como conductas suicidas.

Asimismo, AUGC señala que en el ámbito laboral las bajas médicas por motivos psiquiátricos —muchas de ellas relacionadas con el estrés o la ansiedad— superan a las provocadas por otras patologías, lo que impide a numerosos agentes continuar desempeñando su trabajo.

Ante esta situación, la asociación reclama que las patologías derivadas del estrés en el ámbito policial sean estudiadas con detenimiento y puedan llegar a reconocerse como enfermedades profesionales. Como ejemplo, recuerdan el denominado “síndrome del norte”, que afectó a numerosos guardias civiles, policías y militares destinados en el País Vasco y Navarra durante las décadas de 1970, 1980 y 1990 en plena actividad terrorista de ETA, y que en muchos casos solo fue reconocido tras resoluciones judiciales contra el Ministerio del Interior.

El taller organizado por AUGC tenía como finalidad que los participantes aprendieran a identificar las fuentes de estrés y adquirieran herramientas para combatirlo y controlarlo. “Con ello se pretende mejorar la salud y el bienestar de los agentes y garantizar una mejor prestación del servicio a los ciudadanos”, explican desde la asociación.

La formación incluyó una introducción al estrés policial y a sus factores específicos, así como la detección de señales de alerta y el impacto que puede tener en el rendimiento profesional. Además, se abordaron distintas estrategias de gestión del estrés mediante técnicas fisiológicas, cognitivas y conductuales.

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El programa concluyó con un taller práctico en el que los participantes realizaron ejercicios de relajación, respiración diafragmática, escaneo corporal y relajación muscular progresiva para aprender a controlar situaciones de ansiedad.