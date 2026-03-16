La Armada renueva sus buques de buceo en Cartagena

La Armada relevará en breve al único buque que posee dedicado a operaciones de buceo, el veterano Neptuno (A20), con base en la Estación Naval de La Algameca, en Cartagena, por otro de nueva construcción, que ya se encuentra muy avanzada en los astilleros de Navantia en Puerto Real (Cádiz).

Esta nueva unidad, cuya catalogación dentro de la Armada será la de BAM-IS (Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática), y que tendrá unas proporciones de 91 metros de eslora por 19 de manga, montará equipos y tecnología de última generación y estará dedicada de manera exclusiva a realizar operaciones de buceo, intervención y rescate de accidentes subacuáticos, además de vigilancia submarina o protección del patrimonio sumergido.

Asimismo, llevará embarcados dos vehículos de rescate operados de forma remota, que quedarán unidos al buque por una especie de cordón umbilical, con capacidad para bajar cada uno de ellos a 2.000 y 3.000 metros, respectivamente. Igualmente, dispondrá de plataforma de helicópteros para evacuación urgente de personal accidentado, y de una grúa capaz de levantar hasta 50 toneladas. Esas características hacen aumentar en gran medida las prestaciones que hasta ahora viene ofreciendo el veterano Neptuno.

Pero no solo se va a producir ese relevo generacional, pues casi de manera simultánea —y también dentro del presente año— está previsto que se vaya a producir la incorporación de otro moderno buque para realizar también misiones relacionadas con las actividades subacuáticas, aunque este de menores prestaciones, pues su diseño está más enfocado a la formación del personal de la escuela de buceo, y que está tomando forma en los astilleros Freire, de Vigo. Su catalogación será la de buque EAB (Embarcación de Apoyo a Buceadores).

Una recreación 3D del buque 'Proserpina'. / L.O.

Para ambas unidades y siguiendo con la costumbre de la Armada, de que "las embarcaciones de apoyo a buceadores han tenido, tradicionalmente, el nombre de una deidad de la mitología griega o romana relacionada con la mar", merced a sendas órdenes ministeriales que firmó en su momento la titular de Defensa, Margarita Robles, y a propuesta de la propia , se decidió poner al primero de ellos el nombre de Poseidón (A21), dios de los mares de la mitología griega, mientras que el segundo ostentará el de Proserpina (A22), que recuerda el nombre romano de la diosa griega Perséfone, deidad de la vida, la muerte y la resurrección.

Estos nombres ya los ostentaron con anterioridad otros buques de la Armada dedicados al buceo, a bordo de los cuales se formaron en su momento, además, algunos de los buzos más veteranos que aún están en activo.

Estas dos nuevas unidades estarán provistas de tecnologías ecológicas, por lo que quedarán muy reducidas sus emisiones contaminantes. El Proserpina, de 31,7 metros de eslora y 9 de manga, estará equipado al igual que el Poseidón con dos ROV (Remotely Operated Vehicle), aunque en este caso de menores prestaciones. Aun así, uno podrá operar hasta los 300 metros de profundidad y el otro hasta los 900.

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Su incorporación permitirá a la EMB (Escuela Militar de Buceo de Cartagena, única de España en su género) desarrollar sus funciones con una mayor eficacia, y contribuirá a que la Armada mantenga su posición de liderazgo como referente en la formación de buceadores, tanto a nivel nacional como internacional, en todas las disciplinas del buceo.