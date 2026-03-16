Alicia Rubio registra su candidatura en la UMU y se presenta como "una rectora para toda la universidad"

La carrera hacia el Rectorado de la Universidad de Murcia (UMU) comienza a coger forma. Después de que la pasada semana registraran sus candidaturas Samuel Baixauli y Guillermo Díaz, este lunes lo ha hecho Alicia Rubio, Catedrática del Departamento de Organización de Empresas y Finanzas de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia (UMU), quien ha acudido junto a profesorado, personal técnico de gestión, administración y servicios y estudiantado al edificio Rector Soler del Campus de Espinardo para formalizar el paso que da de presentarse a las elecciones de la UMU.

Bajo esta imagen, Alicia Rubio se presenta como "una rectora para toda la universidad" y ese es el lema que ha elegido para dar a conocer los principios de actuación de su equipo y de su programa, incidiendo en la importancia de todos los colectivos para hacer una mejor universidad.

Para volcarse en el proyecto, Rubio presentó su dimisión como vicerrectora el pasado viernes 13 de marzo en el cargo que ocupaba como responsable de Estudiantes y Empleo. Lo hizo a través de un correo electrónico a la comunidad universitaria.

La candidata a rectora afirma que lidera un proyecto “que no es personalista y que cuenta con un amplio respaldo entre los trabajadores y estudiantado, como estamos comprobando en nuestra ronda de reuniones y presentaciones en los distintos campus”.

Alicia Rubio se define como “la rectora de toda la comunidad universitaria”, por lo que sostiene que "me esforzaré en representar bien a todos los colectivos porque es el momento de sacar lo mejor de cada uno para tener la mejor versión de la UMU en los próximos seis años".

La aspirante a liderar la UMU hace hincapié en que "si la comunidad universitaria así lo decide, la UMU tendrá por primera vez en sus más de 100 años de historia una rectora, un paso que refleja la evolución natural de una institución que cree en el talento sin etiquetas y en la igualdad real de oportunidades". Y se muestra orgullosa de liderar un proyecto que "apuesta por nuevas formas de diálogo, de participación y también en lo que atañe a la toma de decisiones, situando a las personas y su bienestar en el centro".

Alicia Rubio junto a parte de su equipo, profesorado, personal y alumnado de la UMU. / L.O.

Decálogo ético

Tras registrar su candidatura, Alicia Rubio presentaba y firmaba este lunes un decálogo ético que garantice que su campaña electoral será "honesta, limpia y responsable", comprometiéndose a "no prometer lo que sabemos que no se puede cumplir".

Entre los diez principios destaca el respeto a las demás candidaturas o el uso responsable de redes sociales, documento que supone "un compromiso público que guiará mi conducta, la de todas las personas que forman parte del equipo y las que colaboran en la campaña", detalla.

Rubio aclara que la elaboración del decálogo se han asumido los cuatro valores fundamentales que proclama el Código Ético de la UMU: compromiso, diálogo, respeto y responsabilidad.