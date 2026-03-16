Alerta alimentaria por pastas de la marca Sandro Desii vendidas en la Región de Murcia con leche que no aparece en el etiquetado

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta dirigida a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche tras detectarse la presencia de este alérgeno no declarado en el etiquetado de varias pastas alimenticias de la marca Sandro Desii, productos que se han distribuido en la Región de Murcia, entre otras comunidades autónomas.

Según ha informado la AESAN, la alerta parte de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña y afecta a distintos tipos de pasta en los que se ha detectado leche no incluida en el etiquetado, lo que supone un riesgo para las personas con alergia o intolerancia a este componente.

La distribución de estos productos se ha realizado en varias comunidades, entre ellas Murcia, Cataluña, Galicia, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura, Castilla y León, Cantabria, Baleares, Madrid, Andalucía, Navarra, Comunidad Valenciana, Aragón y País Vasco, aunque no se descarta que puedan haberse redistribuido a otros territorios.

Productos afectados

Entre los productos afectados se encuentran diferentes formatos de 'Fideua con fumet de pescado' (250 gramos y dos kilos), 'Fideua de tinta de calamar' (250 gramos y dos kilos), 'Galets de sémola y huevo' (250 gramos) y 'Galets navideños grandes ultracongelados' (dos kilos), además de 'Hoja de huevo para lasagna y canelones' (dos kilos).

La alerta también incluye otros productos como 'Lumaconi al huevo con omega-3' (1,5 kilos y 400 gramos), 'Macarrones napolitanos' (dos kilos), 'Manicotti all'uovo e omega-3' (500 gramos), 'Nastrini all'uovo e omega-3' (500 gramos), 'Pappardelle de huevo' (dos kilos) y 'Penne al huevo y omega-3' (dos kilos), así como 'Pennette all'uovo e omega-3', 'Ricci all'uovo e omega-3' y 'Rigatoni al huevo y omega-3 seco'.

Junto a estos, también están afectados 'Rigatoni con huevo y omega-3 ultracongelado', 'Spaghetti de huevo a la guitarra seco', 'Spaghetti de tinta de calamar a la guitarra', 'Tagliolini all'uovo e omega-3', 'Tallarinas de huevo a la guitarra seco', 'Tallarinas de huevo a la guitarra ultracongelado' y 'Tubo beige galets 250 gr-Happy pasta', correspondientes a distintos números de lote.

El organismo aclara que para las personas que no son alérgicas o intolerantes a la leche su consumo no comporta ningún riesgo

La información ha sido facilitada por la propia empresa, que ha comunicado la incidencia en cumplimiento de la legislación para evitar que alimentos no seguros lleguen a los consumidores. El operador está procediendo al reetiquetado de los productos inmovilizados, por lo que únicamente están afectados aquellos en los que no figura la mención "puede contener trazas de leche".

La AESAN recomienda a las personas con alergia o intolerancia a la leche que puedan tener en sus hogares alguno de los productos afectados que se abstengan de consumirlos. Para el resto de la población, el organismo aclara que su consumo no comporta ningún riesgo.

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La alerta ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para comprobar la retirada de los productos de los canales de comercialización.