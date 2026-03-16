Más de 900 médicos garantizarán la asistencia en los hospitales de la Región en la huelga que arranca este lunes

Este lunes, 16 de marzo, arranca la segunda semana de huelga convocada por los médicos de forma mensual hasta el próximo mes de junio para mostrar su rechazo al nuevo Estatuto Marco que está elaborando el Ministerio de Sanidad.

En esta ocasión, a diferencia del paro del pasado mes de febrero, la Comunidad Autónoma da más margen a los facultativos para sumarse a la protesta al haber flexibilizado los servicios mínimos con los que deben contar los centros sanitarios desde hoy lunes y hasta el viernes para garantizar la asistencia sanitaria a la población de la Región de Murcia.

Esta modificación también viene motivada por la incertidumbre generada en febrero, cuando los servicios mínimos fueron modificados hasta en dos ocasiones en la misma semana por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia tras el recurso presentado por el Sindicato Médico de la Región de Murcia (CESM) y los problemas detectados posteriormente para garantizar la asistencia en Atención Primaria.

En total, los hospitales de la Región contarán esta semana con algo más de 900 médicos para atender a los ciudadanos y los problemas urgentes de salud, cifras que van desde los 252 médicos que se han establecido para el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia (Área I de salud) a los 29 con los que contará el Hospital Lorenzo Guirao de Cieza (Área IX), según recogen los servicios mínimos establecidos en la Región de Murcia consultados por La Opinión.

En esta ocasión se reduce el número de médicos necesarios para atender la planta hospitalaria, que pasa de un 60% a un 50%, y también bajan los establecidos como mínimos en las UCI, que descienden del 100% que se marcó en febrero al 80% para la convocatoria de huelga de esta semana.

La Comunidad Autónoma modifica ahora la orden del 13 de febrero de 2026 para el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad durante las jornadas de huelga convocadas para los días siguientes: del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio de 2026, que afectan a facultativos sanitarios del subgrupo A1 del Servicio Murciano de Salud.

Recuerda la Administración que contra la citada orden se presentó por los convocantes escrito de interposición de procedimiento para la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, solicitando la suspensión cautelar urgente de algunos puntos de la misma. Con fecha 16 de febrero de 2026, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, acordó la suspensión cautelar provisional de diversos puntos de la orden de mínimos, medida que fue posteriormente revocada por el propio Tribunal.

“A la vista de la reiterada litigiosidad que presenta el establecimiento de los servicios mínimos sanitarios y con el fin de ajustarlos al mínimo imprescindible para proteger los citados derechos que la Constitución reconoce y garantiza, dando la máxima transparencia a los motivos que los justifican, el Servicio Murciano de Salud ha realizado una revisión exhaustiva de los servicios mínimos fijados en la citada orden, realizando una nueva propuesta detallada por servicios sanitarios y adecuadamente motivada, que se aplicaría a las jornadas restantes de la convocatoria”, apunta ahora la Comunidad.

En la revisión de los servicios mínimos establecidos se han ponderado el derecho de los trabajadores a ejercer su derecho constitucional a la huelga, así como la protección de la salud y la vida de las personas, cuya garantía compete a los poderes públicos a través de medidas preventivas y de aseguramiento de la prestación de los servicios esenciales.

Atención Primaria

En esta convocatoria de huelga se ha tenido en cuenta, por un lado, su duración, que es de 5 días laborables, de lunes a viernes, lo cual, sumado a los dos fines de semana anterior y posterior, implica un posible funcionamiento anormal de 9 días en los servicios sanitarios; y por otro lado, los efectos de las jornadas anteriores de 5 días de huelga en el pasado mes de febrero, que han supuesto una pérdida de actividad asistencial en Atención Primaria con carácter global, afectando a 25.350 consultas, anuladas en esos 5 días.

Por lo que los servicios mínimos en Atención Primaria para esta semana será de 2-3 médicos de familia por centro de salud o consultorio, excepto Lorca-La Paca, Caravaca-Barranda y Blanca que tendrán 1 único facultativo de cabecera.

Servicios mínimos por áreas de salud-hospitales Área 1 (Arrixaca) - 252 médicos Área 2 (Cartagena) - 150 Área 3 (Lorca) - 77 Área 4 (Noroeste) - 48 Área 5 (Altiplano) - 39 Área 6 (Morales Meseguer) - 121 Área 7 (Reina Sofía) - 130 Área 8 (Mar Menor) - 56 Área 9 (Cieza) - 29

Atención hospitalaria

En el caso de los hospitales, las guardias, los servicios de Urgencias hospitalarias y los dispositivos de urgencias extrahospitalarias (UME, SUAP, CCU, PAC y PEAS) se atenderán en su integridad.

Para el pase de planta y atención a los pacientes hospitalizados, el mínimo será del 50% de los facultativos habituales en planta de hospitalización, mientras que en las UCI será del 80%.

Para pruebas diagnósticas en estos días se contará con el 25-30% de facultativos habituales en servicios centrales que realizan estas pruebas. Al tiempo que se deberá atender a los pacientes urgentes, pacientes ingresados, pacientes con patologías oncológicas no demorables, pacientes en diálisis y seguimiento del embarazo.

En consultas externas se garantizará el seguimiento del embarazo, así como la asistencia a pacientes con patología oncológica en consultas de Oncología Médica,

Hematología y Oncología Radioterápica.

Hospital de Día Médico y Radioterapia y los servicios de Diálisis funcionarán al 100% y Farmacia hospitalaria al 60%.

En cirugías se deberá atender a los pacientes con intervenciones urgentes, cirugías de pacientes hospitalizados, urgencias diferidas por motivos clínicos, cirugías oncológicas y cirugías por motivos de gestación.

Y en cuidados paliativos habrá un facultativo por área de salud.

La huelga de médicos de esta semana es nacional, pero desde la Región de Murcia el Sindicato Médico la está apoyando y anima a los profesionales a secundarla.

De forma paralela, CESM ha convocado también un paro autonómico para el viernes 20 como medida de protesta ante el Gobierno regional y la Consejería de Salud por los incumplimientos de los acuerdos de 2023 de mejora de las condiciones laborales y refuerzo de las plantillas.

Este martes por la tarde tendrá lugar una manifestación de medios en Murcia desde el Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo autonómico, a la Delegación del Gobierno.