Teresa Esperabé, secretaria de Educación de de Comisiones Obreras: "Un tercio de los alumnos de FP está en centros privados ante la falta de plazas"

El refuerzo del sistema educativo público con mayor financiación, más medios para la atención a la diversidad y la regulación y control por parte de las administraciones de los centros privados de Formación Profesional son algunos de los objetivos que se plantea la Federación de Educación de CCOO, cuya secretaria general nacional, Teresa Esperabé, estará este martes en Murcia para presentar el último informe elaborado por el sindicato sobre FP y Juventud en la Región de Murcia.

¿Cuál es el principal problema que tiene hoy a su juicio el sistema educativo español ?

A nivel general estamos muy preocupadas por la situación del sistema educativo en lo que se refiere a la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. En los últimos seis años ha aumentado un 75% el alumnado en esta situación y cuando antes eran 620.000 en todo el Estado ahora estamos en un millón de alumnos con necesidades especiales de los ocho millones de estudiantes que tenemos. Mientras que el alumnado ha aumentado un 75%, el presupuesto que se destina a su atención sólo lo hace en un 26%. Estamos viendo que en los últimos años hay una mayor complejidad en las aulas, con necesidades sensoriales, autismo, dislexia o discalculia, y distintas vulnerabilidades sociales, que el profesorado no puede manejar con los medios que tiene. Por lo que pedimos a las administraciones educativas -Ministerio, comunidades y ayuntamientos- que hagan un esfuerzo presupuestario para aumentar la inversión en educación.

La educación inclusiva está en peligro, con un presupuesto que no crece al ritmo debido Teresa Esperabé — Comisiones Obreras

¿En qué medida debe crecer esa inversión?

Hemos visto que el porcentaje del PIB destinado a ello no ha crecido en los últimos años. En 2019 era de un 3,01%; en 2020 subió la inversión hasta un 3,53%; pero en 2023 el PIB educativo bajó hasta el 3,23% cuando las necesidades han aumentado y las recomendaciones de las instancias educativas internacionales dicen que debe situarse en el 6%. Esto nos lleva a pensar que la educación inclusiva está en peligro.

¿Qué valoración hace de la segregación escolar?

Este es otro tema que nos preocupa mucho. El alumnado de los centros no tiene la misma composición que existe en la localidad donde vive. Para que esta segregación no existiera, si hay un 20% de población inmigrante debe haber un 20% de alumnado inmigrante, o de etnia gitana. Pero no existe una composición escolar equilibrada y hemos comprobado que uno de cada cuatro alumnos se tendría que cambiar de centro para que hubiera una composición adecuada del alumnado y no hubiera segregación. Esto es algo que nos preocupa bastante porque lleva a que haya menos cohesión social e igualdad de oportunidades.

¿Cree que la educación pública está perdiendo peso frente al avance de la privada?

El aumento de centros privados va en detrimento de la posibilidad de acceso porque no hay suficientes plazas. La empresa privada ha visto en la Formación Profesional un negocio, los fondos buitre han detectado una necesidad y han ofertado, abriendo chiringuitos que no cuentan con infraestructuras ni con personal docente en unas condiciones adecuadas, ni manera de hacer las prácticas y la FP dual. Según los datos, en los últimos cinco años el Grado Superior ha crecido un 7% en la pública presencial, mientras que en la privada el aumento ha sido del 128%. Pero si nos vamos a la oferta online, en la pública el aumento en este tiempo ha sido del 176%, mientras que en la privada ha llegado a un 1.600%.

¿Qué se puede hacer ante esta expansión?

El aumento de demanda en FP ha venido motivado por un mayor reconocimiento y empleabilidad, pero la oferta pública no ha crecido en proporción a la demanda y ahí es donde los fondos buitre han aprovechado, con un crecimiento descomunal de la oferta privada que lleva a que un tercio del alumnado de FP esté en la privada, en la que han terminado como consecuencia de la falta de plazas en la pública. Es un panorama que empeora la situación de la juventud, que no puede emanciparse, no puede formarse y afronta la carencia de la vivienda. Por lo que pedimos un plan de expansión de la oferta de FP pública y más orientación, con mayores equipamientos e infraestructuras.

Para atender esa demanda es necesario profesorado y, en el caso de Murcia, estamos viendo ciclos de FP que inician el curso sin docentes en determinadas ramas ante la fuga de estos a empresas y al ámbito privado...

Está faltando profesorado en todas las etapas educativas. La Unesco hizo un estudio muy interesante que dice que en el mundo faltan 50 millones de profesores. Concretamente en FP, en ramas de Informática, Matemáticas y las tecnológicas hay un déficit importante porque el salario que se ofrece a ese profesorado es la mitad de lo que pueden lograr en la empresa privada. Por ello es necesario que se haga un reconocimiento de la profesión docente en distintos ámbitos como son salarios, formación permanente o la equiparación de todo el cuerpo docente al nivel A1.

¿Está preparada la empresa española para asumir el peso que exige la FP dual?

Para las empresas también es complejo, ya que deben acoger a los alumnos y ponerles un tutor que les haga seguimiento. En algunas comunidades autónomas se cuenta con tejido productivo suficiente, pero en otras no los pueden absorber.

Si tuviera que pedir tres medidas urgentes para mejorar la educación, ¿cuáles serían?

La primera, una mayor apuesta por la educación pública; también mayor refuerzo para la atención a la diversidad con el fin de lograr una escuela inclusiva; y parar la privatización, tanto en FP como en universidades y en las nuevas aulas de 0-3 años.