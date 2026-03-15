Sergio Osete, enfermero del 061 en el Servicio Murciano de Salud: "El paciente me golpeó y dio un puñetazo al médico"

Sergio Osete, enfermero del 061 en el servicio de urgencias y emergencias de Atención Primaria (SUAP) de Fuente Álamo, es uno de los rostros de los cientos de profesionales sanitarios que cada año sufren una agresión por parte de pacientes o familiares mientras realizan su trabajo en la Región de Murcia.

Su caso tuvo lugar durante la atención a un paciente que llegó con heridas cortantes al centro para ser atendido y, aunque estaba acompañado por el médico, no pudo esquivar el puñetazo que le dio en la cara y que le provocó un corte en la ceja.

Recuerda que el paciente llegó con un corte en el talón y un sangrado importante, por lo que lo atendieron rápidamente para cortar la hemorragia.

"Cuando fuimos a comprobar si tenía alguna otra herida se puso nervioso, quizá pensara que le íbamos a registrar por si llevaba sustancias encima, y se volvió muy agresivo. Comenzó a dar golpes y a morder a todos los que estábamos en la sala, mordió a la celadora, intentamos sujetarlo y se fue hacia mí, me golpeó en la ceja haciéndome un corte y le dio un puñetazo al médico", explica este enfermero.

En ese momento, el agresor cayó al suelo al resbalarse con su propia sangre y "fue ahí cuando conseguimos inmovilizarlo y lo atamos a la camilla con las contenciones que teníamos".

La agresión que vivió este enfermero murciano no quedó ahí. Tras llegar la Policía, ellos mismos tuvieron que trasladar el paciente en ambulancia al hospital y afirma que "mientras íbamos en la ambulancia comenzó a amenazarme, no dejaba de gritar, diciendo que se había quedado con mi cara para darme otro día 'las gracias'".

"Entiendo a los compañeros que no denuncian, sale muy barato agredir a un sanitario"

El agresor era un chico de 17 años, menor de edad, aunque en estatura superaba a los sanitarios a los que atacó en el SUAP.

Sergio recuerda los problemas y los viajes que suponen interponer una denuncia. "Fueron días de papeleos, denuncias, visitas al juzgado de paz, para ceder poderes, la visita al forense y, al final, el juicio". Finalmente todo quedó en una multa de 70 euros por la agresión a él y de 80 euros por la del médico.

"Sale muy barato agredir a un sanitario", afirma este profesional, quien dice entender a aquellos compañeros que han pasado por situaciones similares y no dan el paso de denunciar. "En estos casos hay mucho miedo porque si pones la denuncia y resulta que es un paciente o una familia conflictiva pueden tener represalias, y te los tienes que seguir encontrando, lo que supone una gran indefensión".

El enfermero y delegado del 061 del sindicato Satse percibe que hay un aumento de la violencia contra sanitarios en los últimos años y dice que "en los servicios de urgencias estamos muy expuestos". Recuerda los últimos casos como el de la enfermera del SUAP de Águilas de hace una semana o la ambulancia del Cartagena a la que dispararon.

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"Tengo compañeros que incluso han tenido que cambiar de trabajo porque a los agresores no les ponen ni orden de alejamiento y se acogen a su derecho a ser atendidos". Ante estas situaciones, Sergio Osete reclama más seguridad y educar a los pacientes en el respeto y en que "no son ellos los que valoran dónde está la urgencia en una atención".