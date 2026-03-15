El relevo generacional amenaza con dejar hasta 100.000 empleos vacantes en la próxima década en la Región de Murcia

Entre otras ‘asignaturas pendientes’ que habría que abordar, Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucoerm, también pone el foco en la cuestión del relevo generacional en la Región de Murcia y los puestos de trabajo que podrían quedar vacantes ante la jubilación prevista de unas 170.000 personas en la próxima década frente a solo 70.000 jóvenes que se incorporarán al mercado laboral.

Los más afectados, además de la Administración pública, serán sanidad, educación (se prevé una gran ola entre 2027 y 2035), agricultura, comercio, hostelería, turismo, advierte. "Si hay un sector que puede trabajar por formar profesionales que hagan una mejor región, ese es el educativo, el nuestro", reivindica el presidente de Ucoerm.

"Durante décadas, más de 40 años, nuestras cooperativas han demostrado que es posible ofrecer una educación de calidad basada en el compromiso de los docentes cooperativistas, en la cercanía con las familias y la vocación de servicio a la sociedad, algo que está en el ADN de cualquier cooperativa, o mejor, de todas las cooperativas", asegura Pedreño.

Entre los desafíos de futuro, destaca también la formación continua y la innovación pedagógica del profesorado, así como la difusión del valor del cooperativismo educativo, que, según Pedreño, "no solo forman y preparan estudiantes, también construyen comunidad, generan empleo estable y transmiten valores que fortalecen nuestra sociedad".

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"Ser el centro elegido en primera opción, y hacerlo no solo desde la reivindicación, sino también desde la propuesta, la innovación y la mejora continua, tanto en el aspecto docente como societario", defiende. "Sigamos trabajando con ilusión, con responsabilidad y con la convicción de que una educación mejor es siempre una inversión en el futuro de nuestra sociedad", concluye.