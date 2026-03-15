El PP vuelve a exigir al Gobierno central un Plan Nacional de Agua

La controversia por el agua en la Región de Murcia ha vuelto a aflorar entre los dos principales partidos de la Comunidad. El Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM) y el Partido Socialista (PSRM) han intercambiado golpes con respecto a la recuperación de infraestructuras hidráulicas.

El PP volvió a exigir al Gobierno central este domingo a través de una nota de prensa la creación de un Plan Nacional del Agua para recuperar "de forma urgente" las inversiones en este tipo de estructuras, mientras que los socialistas acusan al PP de "generar alarmismo" entre la ciudadanía para ocultar otros problemas, por lo que piden al Ejecutivo regional aumentar los medios materiales y de personal para los bomberos de Murcia.

"Moncloa lleva siete años descuidando las instalaciones que frenan el agua" José Ramón Díez de Revenga — Senador del Partido Popular de la Región de Murcia

El senador del PP José Ramón Díez de Revenga denuncia que "el Gobierno de Sánchez defiende que la única forma de protegernos de las inundaciones es avisarnos temprano para que cada uno se salve como buenamente pueda", a lo que Mariló Flores, senadora del PSOE, responde: "Desde el año 2018, el Gobierno de España ha invertido cerca de 87 millones de euros en las presas de la Cuenca del Segura. Una vez más, el Partido Popular miente", y explica que tienen una hoja de ruta clara para garantizar agua para siempre en la Región de Murcia.

Asimismo, los populares consideran que La Moncloa "lleva siete años descuidando el conjunto de las instalaciones que frenan el agua, reducen los daños materiales y evitan la pérdida de vidas humanas". Agrega que el señalado plan nacional es "la única forma eficaz de proteger a la población frente a inundaciones y aprovechar los recursos hídricos".

Más concretamente, el Grupo Popular quiere que se priorice la seguridad de las presas, se modernicen las infraestructuras y se invierta en nuevos proyectos hidráulicos que fortalezcan a las poblaciones frente al riesgo de inundación.

Parques de bomberos

Por otro lado, el PSOE cree que el PP está "desesperado" y está "mintiendo a la ciudadanía sobre las infraestructuras hídricas para tapar la situación de los parques de bomberos de la Región de Murcia".

"Desde el año 2018, el Gobierno de España ha invertido cerca de 87 millones de euros en las presas de la Cuenca del Segura" Mariló Flores — Senadora del Partido Socialista de la Región de Murcia

Los socialistas ven carencias con respecto al estado de los bomberos en la Región. Flores indica que los bomberos ya han advertido que no se puede garantizar la seguridad de la ciudadanía y, por tanto, exigen al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, "que dote de los recursos necesarios a los bomberos". Explican que no hay vehículos para rescates en altura ni especializados en inundaciones y los que tienen "están obsoletos". Además, ha señalado que la mayoría de los parques solo tienen tres bomberos por turno.

En esta línea, ha defendido la actuación de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) porque "mantienen una supervisión constante y cada presa tiene un ingeniero asignado".

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La hoja de ruta del Gobierno, según explican, incluye "ampliar las desaladoras de Águilas y Torrevieja, cuyas obras ya están en marcha", y se ha iniciado el proceso para construir dos nuevas desaladoras en estos municipios.