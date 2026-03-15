Los murcianos se dejan 12 millones al mes en platos preparados

Falta de tiempo (y muchas veces también de ganas para no "pringarse" en los fogones), ahorro en la factura de la luz, hogares cada vez más pequeños y rutinas laborales más imprevisibles y largas que dificultan en el día a día ponerse en la cocina.

Son factores que impulsan el auge de la compra y el consumo de platos preparados listos para poner en la mesa: con un "golpe" en el microondas o una "vuelta y vuelta" en la sartén puede ser más que suficiente para llevárselo a la boca. La tendencia muestra que en la Región de Murcia esta parte de la alimentación crece entre los propios consumidores y ya forma parte habitual de la cesta de la compra de millones de hogares. Lo que antes se asociaba a soluciones rápidas y poco saludables se reinventa ahora con recetas más variadas, ingredientes de mayor calidad y formatos pensados para quienes buscan comer rápido sin renunciar (al menos del todo) a la sensación de comida casera.

Los consumidores murcianos gastaron a finales de noviembre del pasado año 133,2 millones de euros en platos y comida preparada (un 6,9% más que todo el año 2024), mientras que el volumen total creció un 10% al pasar de 23.022 toneladas en 2024 a 25.325 en 2025, según los datos del Panel Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recabados por este periódico.

Los datos también apuntan a que el consumo per cápita aumentó en la Comunidad un 14,6%: cada murciano habría comprado hasta 17,43 kilos de comida preparada y el gasto per cápita también se habría incrementado un 12,7% al pasar de 81,41 euros a 91,73 euros en tan solo un año.

Toneladas consumidas por productos entre enero y noviembre de 2025 en la Región. / L.O.

En la Región de Murcia, al igual que ocurre en el conjunto del país, los platos preparados supusieron entre el 5% y el 6,4% del gasto mensual total en alimentación de los hogares murcianos entre enero y noviembre de 2025. Los porcentajes más altos se registraron en marzo (6,36%) y octubre (6,33%), mientras que el nivel más bajo se dio en mayo (5%).

Traducido a una frase clara: los hogares murcianos destinaron en torno a 5,6 de cada 100 euros de su compra de alimentación a platos preparados durante este periodo de tiempo, según los mismos datos del Ministerio.

"A mitad del siglo XXI no habrá cocinas", auguró Juan Roig, presidente de Mercadona

Los supermercados invierten cada vez más en el consumo de estos platos preparados, habilitando mostradores y stands emulando a las tiendas de comidas para llevar de toda la vida y ofreciendo a los consumidores espacios con mesas, sillas y microondas para que los clientes puedan consumir allí mismo los productos del servicio.

Para prueba de ello, los Mercadona: su presidente, Juan Roig, lo dejaba bien claro: "A mitad del siglo XXI no habrá cocinas". Su afirmación no pasó desapercibida y causó revuelo hasta el punto de que se estuvo hablando durante varios días sobre ella. Pero, visto lo visto y con los datos en la mano, ¿quién podría negarlo?

Cada murciano consume más de estos platos preparados que la media nacional: en el conjunto de España (enero-noviembre de 2025), el consumo per cápita de platos preparados se situó en 16,51 kg/persona. La Región, con 17,43 kg/persona, queda así por encima del conjunto del país.

Por contra, el gasto per cápita murciano (91,73 euros/persona) queda ligeramente por debajo del promedio nacional (93,59 euros/persona).

Los datos del Ministerio también ponen de manifiesto que, de acuerdo con el volumen total (toneladas) entre enero y noviembre de 2025, Murcia se sitúa en el grupo medio-alto del ranking autonómico y aporta alrededor del 3,27% del volumen nacional del periodo.

Sopas y cremas, en cabeza

Pero... en cuanto a platos específicos, ¿qué es lo que más compramos en los súper y luego consumimos en casa? Los productos con mayor volumen en la Región fueron las sopas y cremas, con 9.635,1 toneladas, seguidas del gazpacho y salmorejo, con 4.940,6 toneladas.

Como no puede ser de otra forma, también destaca la pizza, que alcanzó 3.521,9 toneladas consumidas en la Región: el emblemático plato italiano sobresale además por su peso económico dentro de esta familia de productos. Los hogares murcianos dedicaron a la pizza un gasto per cápita de 17,60 euros, uno de los más elevados entre las principales subcategorías. También resalta el grupo de otros platos preparados, con un gasto medio de 28,32 euros por persona, y el conjunto de platos preparados congelados, con 15,99 euros per cápita.

Entre los productos más representativos figura además el grupo de platos preparados congelados, con 3.448,5 toneladas, mientras que los preparados en conserva sumaron 2.570,3 toneladas.

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882 toneladas de tortillas

Ahondando de forma detallada en otros de los productos más populares, el Panel Alimentario refleja un consumo de 882,5 toneladas de tortillas refrigeradas, 1.213,8 toneladas de sopas y cremas de hortalizas, 1.181,8 toneladas de platos preparados congelados de pescado y 1.174,3 toneladas de platos preparados congelados de carne.