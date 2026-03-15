La Mancomunidad del Taibilla completa el despliegue de los planes de emergencia en sus presas con nuevos sistemas de aviso a la población

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla ha iniciado el proceso para completar la implantación de los planes de emergencia en las presas del río Taibilla, situadas en el término municipal de Nerpio (Albacete), mediante un proyecto que permitirá desplegar nuevos sistemas de aviso a la población y mejorar los mecanismos de gestión ante situaciones de riesgo.

El Comité Ejecutivo del organismo autorizó el pasado 20 de febrero la licitación de las obras correspondientes al proyecto de implantación de estos planes, con un presupuesto de 787.463,34 euros (sin IVA) y un plazo de ejecución estimado de 18 meses. Según fuentes del organismo, la actuación permitirá culminar el despliegue de las infraestructuras previstas en estos protocolos de seguridad, aprobados en 2012.

La principal novedad del proyecto es la instalación de sistemas físicos de alerta a la población, fundamentalmente sirenas situadas en distintos puntos aguas abajo de las presas. Estos dispositivos están concebidos para activarse en caso de emergencia y advertir a los vecinos potencialmente afectados en los primeros momentos de una incidencia.

El proyecto contempla, además, la dotación de equipamiento para la sala de emergencias, la ejecución de obras civiles auxiliares y la puesta en marcha de los sistemas de comunicación necesarios para coordinar la respuesta entre el titular de la presa y los organismos implicados en la gestión de la emergencia. Según recoge la memoria técnica del expediente, el plan define los mecanismos de gestión de incidencias y "las especificaciones técnicas del sistema de aviso a la población afectada en la primera media hora desde la declaración de escenario límite", además de los canales de comunicación entre la entidad gestora y los organismos de protección civil.

Las actuaciones se concentrarán en el entorno de las dos infraestructuras que la MCT gestiona en el río Taibilla. Por un lado, la presa de regulación, una infraestructura de materiales sueltos puesta en servicio en 1974 que permite almacenar hasta unos 10 hectómetros cúbicos de agua procedentes de la cuenca alta del río. Por otro, el azud de derivación construido en 1945, seis kilómetros aguas abajo, que permite incorporar caudales al Canal Alto del Taibilla, pieza clave del sistema de abastecimiento que alimenta a buena parte de la Región de Murcia.

Aunque el proyecto prevé la instalación de sirenas, fuentes de la MCT reconocen que estos dispositivos conviven ya con sistemas de aviso más modernos. Las redes de mensajería de emergencia que utilizan los servicios de protección civil, por ejemplo, permiten enviar alertas directas a los teléfonos móviles de la población. Aun así, el organismo considera necesario completar el despliegue de los sistemas previstos originalmente en los planes para cumplir plenamente con la normativa de seguridad.

Vista aérea con drón de la presa de embalse de la MCT en Nerpio. / MCT

La implantación de estos mecanismos forma parte de un programa más amplio de modernización de las presas del Taibilla que la entidad viene ejecutando en los últimos años. Entre las actuaciones en marcha figuran proyectos financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación destinados a adaptar una sala de emergencias en las presas y a digitalizar los sistemas de auscultación que permiten monitorizar su comportamiento estructural.

A estas iniciativas se suman otras inversiones previstas o ya licitadas, como la renovación de los órganos de desagüe de la presa del Taibilla o trabajos de estabilización de cuencas y retirada de vegetación en el azud de toma. El objetivo, según el organismo, es mejorar el telecontrol, la seguridad y la garantía de funcionamiento de estas infraestructuras.

Un debate nacional sobre la seguridad de las presas

La decisión de completar la implantación de los planes de emergencia llega en un momento especialmente sensible para la gestión de las infraestructuras hidráulicas. En las últimas semanas, el estado de las presas españolas y la falta de despliegue efectivo de algunos planes de seguridad han generado una fuerte controversia política.

Desde el Partido Popular, varios dirigentes han denunciado lo que consideran una falta de actuación del Gobierno central en el mantenimiento de estas infraestructuras. El senador por la Región de Murcia Antonio Luengo llegó a advertir de que "son muchas las presas dependientes del Estado que no disponen de un plan de emergencia", y aseguró que esta situación "pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos". El dirigente popular también sostuvo que las 33 presas y embalses existentes en la Región de Murcia "llevan más de dos décadas sin una revisión en profundidad", una situación que calificó de "absolutamente inaceptable".

Frente a estas críticas, responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura han defendido que el sistema cuenta con supervisión técnica continua y que las infraestructuras se someten a controles periódicos por parte de los ingenieros responsables de su explotación. El presidente del organismo, Mario Urrea, ha insistido en que las presas "son seguras" y ha trasladado a la población un mensaje de "total tranquilidad".

El embalse de Taibilla, en Nerpio (Albacete), es una infraestructura fundamental para el abastecimiento de agua potable en la Región de Murcia. / MCT

Urrea también recordó que, en la demarcación del Segura, 29 presas estatales están clasificadas dentro del grupo de mayor riesgo potencial. De ellas, veinte cuentan ya con su plan de emergencia aprobado y las nueve restantes iniciarán el proceso de licitación para su implantación en los próximos meses.

Prevención ante fenómenos extremos

La discusión sobre estos planes no es meramente administrativa. Los expertos coinciden en que el cambio climático y la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, como danas o lluvias torrenciales, refuerzan la necesidad de contar con protocolos de actuación claros y sistemas de alerta eficaces.

En ese contexto, la implantación completa de los planes de emergencia —incluidos los mecanismos de aviso a la población— se considera un elemento esencial para reducir riesgos y garantizar una respuesta coordinada entre administraciones en caso de incidencia.

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La actuación promovida por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla se enmarca precisamente en esa lógica preventiva: completar la infraestructura técnica que permita activar con rapidez los protocolos de seguridad previstos para estas presas y mejorar la comunicación con las autoridades y con los ciudadanos en los primeros momentos de una emergencia.