La educación concertada regional reclama bajar las ratios en las aulas tras 14 años ‘congeladas’

Bajada de la ratio de alumnos en las aulas de los centros educativos concertados, recuperar la financiación necesaria y equiparar las condiciones laborales y salariales de su profesorado con el de la pública. Las cooperativas de enseñanza reclaman más mejoras para la educación concertada de la Región de Murcia: entre ellas están la imperiosa necesidad de recuperar las ratios de alumnado por aula reducidas en 2012 en colegios e institutos concertados tras el acuerdo alcanzado hace 14 años de recuperarlas "en el menor tiempo posible" ante "una coyuntura económica complicada" como la que se vivía entonces en nuestro país.

Mientras tanto, la situación a día de hoy en estos colegios e institutos sigue igual mientras que, en la pública, en Infantil ya está más que implantada la reducción de 25 a 22 alumnos y en Primaria la tasa también se situará en 22 alumnos por clase a partir del próximo curso.

Así lo advierte el presidente de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (Ucoerm), Juan Antonio Pedreño, que defiende que esta reducción permitiría una atención "más personalizada, favorecer la inclusión y garantizar que ningún estudiante quede atrás" también en estos centros.

Cuentan con entre un 30% y un 64% menos de recursos que los públicos, sostiene Pedreño

La demanda se complementaría con la ampliación de las horas de orientación, considerada "histórica" para atender a la diversidad del alumnado.

Diferencias de financiación

Desde Ucoerm exigen asimismo una mayor financiación para los centros concertados, dependientes también de los fondos que aporte la Comunidad a través de la Consejería de Educación: Ucoerm ha elaborado un estudio y se lo ha hecho llegar al presidente regional, Fernando López Miras, en el que se señalan diferencias de financiación del 30% al 64% en comparación con la escuela pública, tanto en personal docente como en gastos de funcionamiento.

Las cooperativas de enseñanza insisten así en la necesidad de actualizar el Módulo Educativo para garantizar recursos adecuados a estos centros.

"Nuestros centros no hacen ninguna discriminación ni selección de alumnado. Y la labor de estos docentes es esencial para construir una educación verdaderamente inclusiva. Por esto, es necesario reforzar las dotaciones y el apoyo a estos profesionales que, con enorme dedicación, contribuyen a compensar desigualdades y a abrir oportunidades para todos los alumnos", recuerda.

Pide la resolución de atrasos salariales y la homologación de pagos por reducción de jornada y antigüedad

Para seguir garantizando "calidad, innovación e igualdad de oportunidades", las cooperativas de enseñanza necesitan contar con todos estos recursos adecuados, defendía el propio Pedreño hace unos días en la asamblea general de Ucoerm celebrada en Murcia.

Pedreño subrayó además la importancia de profesorado especializado para colectivos vulnerables, destacando su labor para construir una educación verdaderamente inclusiva y compensar desigualdades.

Asimismo, reclamó la resolución de atrasos salariales de 2024 y 2025 y la homologación de pagos por reducción de jornada y antigüedad, aunque reconoce el compromiso de la Consejería de Educación en la renovación de conciertos educativos.

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"Plantear avanzar en la resolución de los atrasos salariales de 2024 y 2025; en la homologación por reducción de la jornada lectiva, pagas de antigüedad y otros temas económicos no es óbice para señalar el reconocimiento que desde la Consejería de Educación, con Víctor Marín al frente, tienen con nuestro colectivo en cuanto a los conciertos educativos. Todas las unidades solicitadas para la renovación de los conciertos fueron asumidas y concertadas". El presidente de Ucoerm plantea también que los conciertos educativos firmados por varios años deberían mantener fija la configuración del centro durante toda su vigencia, evitando revisiones anuales que restan estabilidad.