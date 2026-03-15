"Es importante que se evite la doble valoración de grado cuando se tiene discapacidad"

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y Plena Inclusión son entidades que han estado presentes en las conversaciones del Ministerio de Derechos Sociales para impulsar la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, por lo que están impacientes para que se hagan realidad con su aprobación en las Cortes Generales.

Miles de familias se enfrentan a un sobresfuerzo económico constante Elvira Moreno — Plena Inclusión RM

Para el presidente del Cermi en la Región de Murcia, Pedro Martínez, «lo más importante es establecer automatismos entre discapacidad y dependencia, de manera que no se realice una doble valoración a una persona con discapacidad». Es decir, con la reforma, una persona a la que se le haya reconocido una discapacidad podrá tener el grado de dependencia de forma automática.

También destaca el alivio que supondrá para muchas familias no tener que «elegir entre distintos servicios y prestaciones», ya que pasan a ser compatibles entre sí. Antes, solo la teleasistencia se podía conjugar con otros servicios.

La lista de espera en la Comunidad alcanza los 18 meses y por ley no debería superar los 6 meses

La directora técnica de Plena Inclusión en la Región de Murcia, Elvira Moreno, cree que son necesarias medidas que protejan a las familias cuidadoras. «La Ley de Familias, que estuvo a punto de aprobarse en la pasada legislatura, terminó por enredarse en el trámite parlamentario. Mientras tanto, miles de familias continúan enfrentándose a un sobreesfuerzo económico constante, a la invisibilidad de su dedicación y a la falta de medidas que tengan en consideración la dedicación de toda vida al cuidado de sus familiares con discapacidad intelectual y del desarrollo», lamenta.

Ambos son conscientes de que uno de los problemas que viene arrastrando la Región de Murcia es la lista de espera para obtener el grado de valoración, que no debería superar los seis meses y ya está por los dieciocho, según Cermi.

El aumento de valoradores es insuficiente ante el aumento de solicitudes Pedro Martínez — Presidente de Cermi RM

«Son varios factores los que impiden que se reduzca. Por un lado, es cierto que la Consejería de Política Social ha ido contratando más valoradores tras haber aumentado los recursos del IMAS; sin embargo, también es verdad que ha habido una mayor afluencia de solicitudes, tanto de dependencia como de discapacidad, que llevan a concluir que este crecimiento en la plantilla de valoradores no es suficiente», indica Pedro Martínez.

Por su parte, Elvira Moreno declara que es necesario un aumento de los presupuestos, tanto estatales como autonómicos, para hacer realidad estas reformas. Al hilo, recalca que «seguimos siendo una comunidad autónoma infrafinanciada y eso repercute sin más remedio en los recursos disponibles».