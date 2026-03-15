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Fiestas de la Veracruz

Caravaca vibra en la convivencia que es antesala de los Caballos del Vino

Caballos y caballistas se dieron cita ayer en la tradicional iniciativa que organiza cada año la peña Artesano en una cuesta de idénticas medidas a la del Castillo

Los caballistas de Caravaca de la Cruz se midieron este sábado las fuerzas en la convivencia de la peña Artesano.

Los caballistas de Caravaca de la Cruz se midieron este sábado las fuerzas en la convivencia de la peña Artesano. / Enrique Soler

Enrique Soler

Enrique Soler

Caravaca calienta motores de cara a las próximas fiestas en honor a la Vera Cruz, que celebra la Ciudad Santa del Noroeste, del 1 al 5 de mayo. Más de una treintena de equinos se dieron cita en la tradicional convivencia, donde caballos y caballistas se ponen a prueba, en una cuesta de idénticas medidas a la del Castillo, con carreras que convierten la jornada en la antesala de los Caballos del Vino, la gran fiesta del municipio. Con la gala festera y la presentación del cartel, que tenía lugar la pasada semana, se daba el pistoletazo de salida a la prefiesta de la Semana Grande de Caravaca.

Moros y Cristianos ultiman trajes y coreografías, mientras el bando de los Caballos del Vino da las últimas puntadas a la seda y oro de los enjaezamientos que lucirán los equinos en la mágica mañana del 2 de mayo.

Mientras tanto, los caballistas que optan a subir los últimos a la barandilla de la lonja de la fortaleza, en el concurso de la carrera, que organiza el Bando de los Caballos del Vino, se medían este sábado las fuerzas en la cuesta de entrenamiento.

Convenio: Por una cobertura sanitaria mejor

El Bando de los Caballos del Vino ha presentado el acuerdo de colaboración entre GESA Mediación y Ribera Salud para garantizar la cobertura sanitaria durante los actos vinculados a esta celebración, especialmente en el recorrido y en la Cuesta del Castillo. GESA es aseguradora y Ribera Salud «primer punto de atención sanitaria ante cualquier incidente que pueda producirse en los recorridos».

La peña Artesano organizó su tradicional convivencia en la cuesta de entrenamiento. Más de una treintena de caballos participaron en esta actividad, que sirve como entrenamiento a la popular carrera que se celebra en la mañana del 2 de mayo en la última cuesta que da acceso a la Basílica de la Vera Cruz, en la Ciudad Santa.

Cerca de un millar de personas se congregaron en la cuesta de entrenamiento.

En este espacio se reproducen las condiciones de la Cuesta del Castillo tanto en longitud como en desnivel, con una anchura de seis metros. Existe un vallado de seguridad para evitar accidentes con terceros que pudieran transitar por la zona, un espacio destinado a aparcamiento y una pequeña fuente para abrevar los caballos. Además, agentes de la Policía Local y efectivos de Emergencias desplazaron un dispositivo de seguridad durante toda la jornada, en la cual se movilizó también un despliegue sanitario especial.

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Aunque los caballistas siempre lo tienen claro: ni cuesta de entrenamiento, ni de las Quinielas, ni la Simona. Tan solo hay una cuesta y un día al año, donde todo se gana y se pierde en tan solo unos segundos: la última cuesta que da acceso a la Basílica, en la mañana del 2 de mayo.'

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