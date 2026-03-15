Ana González, la joven cocinera murciana que competirá en la final nacional de Le Cordon Bleu: "La suerte no existe: se busca y se trabaja"

La cocina de la Región de Murcia tendrá representación en uno de los escaparates más seguidos del talento emergente en el mundo de la gastronomía. Ana González Carrillo, estudiante del IES La Flota de Murcia, ha sido seleccionada entre los diez finalistas del XIV Premio Promesas de la alta cocina de Le Cordon Bleu Madrid, un certamen nacional dirigido a alumnos de último curso y menores de 25 años. La gran final se celebrará el 14 de abril en la sede madrileña de la institución, donde los aspirantes competirán con ingredientes y técnicas comunes ante un jurado profesional de primer nivel.

González es, además, la única representante de la Región de Murcia en una lista de finalistas procedentes de ocho provincias y diez centros formativos. "Sentí que mi trabajo y mi esfuerzo habían tenido resultado. Intriga por saber lo que me depararía y también nervios, pero más que miedo fue emoción", explica la joven cocinera tras conocer que había sido seleccionada.

Un plato "de aquí" para llegar a la final

Para clasificarse, los candidatos han tenido que demostrar sus habilidades con una videorreceta de cinco minutos basada en una propuesta común: codorniz rellena y patatas suflé, con salsa y guarnición libre. En esa prueba, Ana decidió que Murcia no estuviera solo "presente", sino que fuese el eje de la elaboración.

La gran final se celebrará el 14 de abril en la sede madrileña de la institución

"El plato está construido a partir de producto local. Para mí era importante demostrar nuestra buena materia prima", señala. Su propuesta partía de una carne de caza rellena con una florentina de queso de cabra al vino de la Región, acompañada de alcachofas confitadas, patatas suflé y una reducción de chato murciano. "Quise destacar diferentes productos autóctonos de mi región y otorgarle la relevancia que corresponde", añade.

La final: una oportunidad con un jurado de altura

El 14 de abril, los diez finalistas viajarán a Madrid para cocinar en directo ante un jurado que la organización dará a conocer en las próximas semanas. En ediciones anteriores, la presidencia del tribunal ha recaído en grandes nombres de la gastronomía nacional, y el listón suele estar alto.

Lejos de achicarse, Ana lo interpreta como un aprendizaje: "Es un privilegio enorme cocinar ante referentes de ese nivel. Más que presión, lo veo como una oportunidad para aprender, demostrar el trabajo que hay detrás y esperar estar a la altura".

"Es un privilegio enorme cocinar ante cocineros de tan alto nivel. Más que presión, lo veo como una oportunidad para aprender" Ana González — Estudiante de cocina del IES La Flota

Además del reconocimiento, el certamen ofrece dos becas para seguir formándose en Le Cordon Bleu Madrid, con dotaciones de 24.000 y 9.000 euros, respectivamente. Para la finalista murciana, ganar supondría "un gran paso" hacia su objetivo: "Seguir desarrollándome como cocinera, adquirir una base sólida y, en el futuro, crear mi propio concepto culinario".

Viajar para seguir aprendiendo

González también pone el foco en el apoyo recibido en su centro. "Ha sido de gran ayuda contar con profesores y compañeros que me han ayudado y motivado", afirma. Y lanza un mensaje directo a quienes sueñan con dedicarse a los fogones: "La suerte no existe, se busca y se trabaja. Si quieren algo tendrán que esforzarse por ello".

En cuanto a sus próximos pasos, tiene claro que quiere sumar experiencia fuera: primero, en restaurantes de distintas comunidades españolas, y después, en países punteros a nivel gastronómico. A largo plazo, se imagina en un proyecto propio "con una oferta basada en productos autóctonos" y una cocina que "renueve su propuesta culinaria a diario".

Sobre la gastronomía regional, lo tiene igual de claro: "Es muy buena y tiene mucho valor porque utiliza productos frescos de la huerta y del Mediterráneo. Es sencilla, pero con mucho sabor, y muy representativa de nuestra cultura".

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La cita decisiva será el 14 de abril. Murcia ya está en la mesa final. Ahora, Ana González busca convertir esa plaza en un impulso definitivo.