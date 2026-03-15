1.698 aspirantes murcianos para conseguir titulaciones náuticas de recreo: Capitán de Yate, Patrón de embarcaciones...

A todas aquellas personas que deseen obtener un título que le permita manejar embarcaciones náuticas: este es su momento. Un total de 1.698 personas se han inscrito para realizar los exámenes teóricos, convocados por la Comunidad, para la obtención de titulaciones náuticas de recreo en la Región de Murcia, en la primera convocatoria ordinaria de este año.

Las primeras pruebas se celebraron ayer en las aulas de la Facultad de Economía y Empresa del Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, y corresponden a los títulos de Capitán de Yate y Patrón de Yate. En esta jornada se examinaron 172 aspirantes al título de Capitán de Yate y 330 al de Patrón de Yate.

Los exámenes continúan este domingo con las pruebas para las titulaciones de Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER), con 1.015 personas matriculadas; Patrón de Embarcaciones de Recreo reducido, con 52 inscritos; y Patrón para Navegación Básica (PNB), con 127 aspirantes.

El director general de Litoral y Puertos, Pablo Marín, subrayó que “desde el Gobierno regional seguimos trabajando para mejorar el servicio público y garantizar procesos de acceso a las titulaciones náuticas transparentes, accesibles y con todas las garantías para los aspirantes”.

Durante el conjunto de 2025 se inscribieron en las distintas convocatorias de exámenes náuticos de recreo un total de 4.916 personas en la Región de Murcia, de las que la mayoría, 3.165 aspirantes, optaron a la titulación de Patrón de Embarcaciones de Recreo.

“La mayoría de los aspirantes optan por el PER por su versatilidad para disfrutar de la navegación en la costa, ya que este título permite tripular barcos de hasta 24 metros de eslora y a una distancia máxima de 12 millas”, explicó Marín.

Convocatorias 2026

El calendario de 2026 contempla otras dos convocatorias ordinarias de exámenes, el 13 y 14 de junio y el 21 y 22 de noviembre. Los aspirantes pueden presentar su solicitud de forma telemática a través del procedimiento con código 525 de la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma . Además, se puede acceder a esta solicitud a través del enlace de la página web de Actividades náuticas .

En la página web nautica.carm.es se puede consultar toda la información necesaria sobre cómo obtener un título, el calendario de convocatorias, las atribuciones de cada título, la estructura de los exámenes, las escuelas náuticas autorizadas, así como los procedimientos de expedición y renovación.

Convocatorias extraordinarias

La primera convocatoria extraordinaria está organizada a solicitud de la Universidad Popular de Lorca para los alumnos del décimo ‘Curso de seguridad y navegación en la mar’. El examen se celebrará el 15 de mayo en la Universidad Popular de Lorca. El plazo de presentación de solicitudes para participar en este examen estará abierto del 16 al 30 de abril.

En cuanto a la segunda convocatoria extraordinaria, está previsto que ésta se lleve a cabo en Cartagena, en el mes de septiembre, en las instalaciones del Centro de Buceo de la Armada. Esta convocatoria se hará en colaboración con la Universidad de Murcia (UMU) y Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y está destinada al alumnado del curso de ‘Arte y ciencia de la navegación’ o el de ‘Técnicas de navegación’, organizados por las respectivas universidades.

Exámenes publicados

Además, la Consejería ha reforzado recientemente la transparencia en estos procesos mediante la publicación en la web del histórico de todas las convocatorias de exámenes celebradas en la Región de Murcia desde 2015, con los cuestionarios y soluciones de las pruebas para la obtención de los distintos títulos.

Esta iniciativa facilita el estudio y la preparación de los aspirantes y garantiza que los ciudadanos dispongan de información clara, completa y útil sobre los procesos de acceso a las titulaciones náuticas de recreo.