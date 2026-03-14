Estos serán los lugares "privilegiados" para ver los eclipses en la Región de Murcia

La Región de Murcia será uno de los escenarios destacados para observar los eclipses solares que se producirán en España entre 2026 y 2028. El Gobierno central, en colaboración con las comunidades autónomas, ha comenzado a designar los llamados "puntos de observación preferente", lugares con buenas condiciones de visibilidad, accesibilidad y seguridad para contemplar estos fenómenos astronómicos.

Entre las localizaciones señaladas figuran Yecla y Jumilla, en el Altiplano murciano, que aparecen en el mapa elaborado por el Ministerio de Ciencia dentro del portal oficial trioeclipses.es. Estas zonas del interior de la Región destacan especialmente por su visibilidad para el eclipse del 12 de agosto de 2026, que será parcial pero alcanzará una magnitud muy elevada, superando el 90 % de ocultación del Sol en el norte de la comunidad.

Ese día el eclipse coincidirá con el atardecer y provocará un oscurecimiento muy notable. "La luz del sol se volverá metálica y las sombras se perfilarán con nitidez en el suelo, ofreciendo una visión diferente de los paisajes de interior y la huerta", indican desde el portal oficial.

Un ciclo de tres eclipses hasta 2028

España vivirá un trienio astronómico excepcional con tres eclipses solares consecutivos en 2026, 2027 y 2028, algo que no ocurría desde hace décadas. En la península, de hecho, no se observa un eclipse total de Sol desde 1912.

El segundo fenómeno tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, también parcial en la Región de Murcia, aunque será especialmente profundo debido a la cercanía de la zona de totalidad en el norte de África.

El momento culminante llegará el 26 de enero de 2028, cuando se producirá un eclipse anular, conocido popularmente como "anillo de fuego". En este caso, la franja del fenómeno cruzará prácticamente toda la Región de Murcia de oeste a este.

Murcia, Cartagena o Lorca, entre los lugares privilegiados

Según la información del portal oficial del Ministerio de Ciencia, Murcia capital, Cartagena, Lorca y la costa de Águilas y Mazarrón estarán entre los lugares privilegiados para observar el eclipse anular de 2028.

El evento tendrá además un componente visual muy especial: se producirá al atardecer y en pleno invierno, lo que permitirá contemplar el anillo solar muy cerca del horizonte mediterráneo. El Sol podría verse como un aro dorado suspendido sobre el mar o recortado sobre castillos y relieves del paisaje regional.

Según el portal, Murcia será uno de los "epicentros" del eclipse anular. "La franja del 'anillo de fuego' cruzará la región de oeste a este, cubriendo prácticamente todo su territorio. Ciudades como Murcia, Cartagena y Lorca tendrán una ubicación envidiable para ver el fenómeno. Al ocurrir en pleno invierno y al atardecer, el Sol se convertirá en un anillo dorado perfecto suspendido sobre el Mar Menor o recortando las siluetas de los castillos y fortalezas de la Región, regalando la imagen definitiva que cerrará el trienio en la península", relantan.

El Gobierno ha creado el portal informativo trioeclipses.es para centralizar datos científicos, recomendaciones de seguridad y previsiones sobre los flujos de visitantes que podrían generar estos fenómenos, que convertirán a España en uno de los mejores lugares del mundo para observar eclipses durante los próximos años.