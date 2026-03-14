El seguro de cítricos cierra 2025 con indemnizaciones de 86 millones de euros

Agroseguro celebró en Valencia una jornada institucional sobre el seguro agrario centrada en el seguro de cítricos para la campaña 2026, a la que asistieron representantes de las entidades coaseguradoras y de sus redes comerciales. La apertura de la sesión estuvo a cargo de Ignacio Machetti, presidente de Agroseguro, quien se refirió al liderazgo tanto de la Región de Murcia como de la Comunidad Valenciana y Andalucía en producción citrícola e implantación del seguro.

El director general de Agroseguro, Sergio de Andrés, repasó las principales cifras del seguro agrario, destacando la evolución positiva del aseguramiento en la última década, con crecimientos importantes tanto en las primas (+45%) como en los capitales asegurados (+51%), «lo que muestra nuestro esfuerzo por evolucionar y por ofrecer las mejores coberturas, así como la confianza de agricultores y ganaderos en el seguro agrario y en Agroseguro». Respecto a la siniestralidad, remarcó los 530 millones de euros en indemnizaciones alcanzadas en 2025 solo a consecuencia de la actividad tormentosa –muy en especial, por pedrisco–, con daños en más de un millón de hectáreas. El año acabó convertido en el segundo de mayor siniestralidad de la historia del seguro agrario. Concluyó su intervención afirmando que año tras año «nuestro compromiso es estar al lado del sector cuando más nos necesita».

«Asegurar la renta del agricultor»

María Mayordomo, técnico del departamento de Estudios de Agroseguro, explicó las novedades del seguro para la campaña 2026, entre las que destacó los avances en la individualización de las coberturas y el adelanto al 31 de julio del final del período de contratación del seguro para todos los módulos y ámbitos. Esta medida pretende fomentar la contratación temprana y facilitar que se puedan cubrir todos los siniestros que ocurran durante la campaña, al tiempo que se flexibiliza la posible modificación posterior de las pólizas.

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En el mismo sentido, Sílvia Marques, directora del área de Producción y Marketing, expuso las ventajas de realizar una contratación temprana, y afirmó que «el seguro agrario es hoy la primera línea de defensa frente al cambio climático». Ante una siniestralidad creciente, y con un elevado porcentaje de subvención por parte de las Administraciones públicas, «asegurar la cosecha de cítricos es asegurar la renta del agricultor», expresó Marques.