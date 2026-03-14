El Plan Industrial de la Región de Murcia avanza a una nueva fase con el final de las aportaciones

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, explicó en la clausura de la gala de entrega de los Premios ESG-Industria 2026, organizada por el Colegio de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia en colaboración con el Gobierno regional, que el Plan Industrial de la Comunidad ha concluido el periodo de aportaciones al documento estratégico, cuyas propuestas de sectores socioeconómicos están siendo analizadas para su incorporación al texto final.

Este proyecto, que estará vigente desde el año 2026 al 2035, fue presentado por el Gobierno regional hace un mes y "constituye la hoja de ruta para fortalecer el tejido productivo regional y generar nuevas oportunidades de empleo cualificado", afirman desde la Comunidad en una nota de prensa.

"La industria va a ser uno de los grandes motores del futuro de la Región de Murcia, y ese futuro se construye con conocimiento, talento y profesionales capaces de transformar la tecnología en progreso", subrayó Vázquez, quien destacó el papel de los ingenieros industriales y su perfil transversal para el desarrollo de procesos productivos más eficientes, innovadores y sostenibles.

"Las mejores políticas industriales se construyen escuchando a quienes conocen la industria desde dentro, y por eso la visión técnica y la experiencia de los ingenieros industriales son fundamentales para diseñar una estrategia industrial sólida", señaló Vázquez.

El titular de Industria destacó que el Plan Industrial ya está comenzando a desplegarse con actuaciones concretas orientadas a mejorar la competitividad del tejido empresarial. Entre ellas, mencionó la convocatoria de 5,3 millones de euros en ayudas para impulsar proyectos de eficiencia energética y autoconsumo fotovoltaico en pymes, con el objetivo de reducir los costes energéticos de las empresas y reforzar su resiliencia.

Asimismo, subrayó la apuesta del Gobierno regional por reforzar la conexión entre universidad, investigación y empresa como uno de los pilares del desarrollo industrial.

En este ámbito, señaló la creación del Consorcio Campus Mare Nostrum y la Cátedra AHMUR-UPCT sobre hidrógeno verde, actuaciones vinculadas a impulsar el Campus Industrial, cuyo fin es fortalecer el ecosistema de conocimiento que alimenta al tejido productivo regional.

El consejero resaltó además que la estrategia industrial de la Región incorpora sectores tecnológicos emergentes de alto valor añadido, como la economía espacial y las tecnologías duales. En este sentido, destacó que la Región de Murcia será sede de incubación de empresas de la Agencia Espacial Europea, "una iniciativa que permitirá atraer talento, fomentar la creación de nuevas empresas tecnológicas y reforzar el ecosistema regional de innovación", destaca la Comunidad.

"Estamos avanzando hacia una industria más fuerte, más innovadora y más sostenible, capaz de generar nuevas oportunidades para los jóvenes de la Región", finalizó el consejero Juan María Vázquez.