Indignación en el campo murciano por el veto al Movento: "Se avecinan pérdidas millonarias"

La decisión del Ministerio de Agricultura de rechazar la autorización excepcional del insecticida Movento ha desatado una ola de indignación en el sector agrario de la Región de Murcia. Las principales organizaciones profesionales agrarias advierten de que la negativa llega en el peor momento posible, con miles de hectáreas afectadas por la plaga de pulgón y con el riesgo real de pérdidas millonarias en la campaña de primavera. El malestar es profundo y el tono de las críticas, en algunos casos, especialmente duro. Los agricultores temen quedarse sin herramientas eficaces para combatir una plaga que ya amenaza la viabilidad económica de numerosas explotaciones.

La reacción más contundente ha llegado desde COAG. Su presidente regional, José Miguel Marín, considera "surrealista" la situación creada tras la negativa del Ministerio y denuncia que la decisión contradice el propio marco normativo europeo que regula las autorizaciones excepcionales de fitosanitarios.

Marín recuerda que la legislación comunitaria contempla precisamente ese mecanismo para responder a crisis fitosanitarias como la actual. "Estamos hablando de normas comunitarias dentro del marco jurídico de la Unión Europea y cada vez más países están autorizando de forma excepcional este principio activo para combatir la plaga", señala. A su juicio, la negativa del Ministerio supone apartarse de ese criterio común y deja a los agricultores españoles en desventaja frente a sus competidores. La organización también denuncia que la decisión del Ministerio genera un agravio comparativo dentro del propio mercado europeo. "Se crea un desequilibrio entre productores. En otros países europeos sí tienen estas autorizaciones excepcionales y nosotros no", afirma Marín.

Desde COAG sostienen que el uso excepcional del producto estaría plenamente justificado por la gravedad de la situación en el campo. "Tenemos una situación excepcional y necesitamos una autorización excepcional para poder combatir estas plagas". El dirigente agrario insiste además en que se trata de un producto con garantías de seguridad alimentaria y que puede aplicarse con medidas correctoras para evitar efectos sobre la fauna auxiliar. Por ello, atribuye la negativa a una decisión "bastante particular" y "arbitraria" de la Dirección General del Ministerio.

Las consecuencias económicas, advierte, pueden ser muy graves. "Estamos hablando de pérdidas económicas estratosféricas", afirma. Según explica, la plaga del pulgón afecta tanto a cultivos hortícolas como a producciones leñosas y puede arruinar cosechas enteras. "Si no se aplican soluciones, habrá agricultores que no puedan aguantar. Perder una cosecha o dos puede significar el cierre de muchas explotaciones", alerta.

A esa preocupación se suma otro factor: la falta de eficacia de las alternativas disponibles. Marín explica que los productos propuestos como sustitutos tienen una eficacia en torno al 40 o el 50%, frente a cifras cercanas al 95% del principio activo cuya autorización se ha solicitado. Además, su coste es hasta tres veces mayor.

Reunión el pasado jueves de la Mesa de Sanidad Vegetal de la Región, en la que se hizo un análisis de la situación actual con plagas como la del pulgón que afecta a los cultivos hortícola. / L.O.

Para COAG, el problema no es únicamente coyuntural. Marín advierte de que el aumento de temperaturas y la reducción de horas de frío están favoreciendo la aparición de nuevas plagas y enfermedades, lo que exige una estrategia de sanidad vegetal mucho más ambiciosa.

Desde Asaja Murcia el diagnóstico es igualmente crítico. Su secretario general, Alfonso Gálvez, considera que la negativa supone "un perjuicio muy importante" para la agricultura regional. A su juicio, la decisión deja a los agricultores sin herramientas eficaces para combatir una plaga cuya proliferación se ha visto favorecida por las lluvias recientes, la humedad y el crecimiento vegetativo de los cultivos. Gálvez también sostiene que la expansión del pulgón coincide con un momento especialmente delicado para muchas explotaciones hortícolas. "Las consecuencias económicas pueden ser muy importantes", advierte.

El dirigente de Asaja también critica lo que interpreta como una falta de sensibilidad del Gobierno central hacia los problemas del sector agrario. En su opinión, decisiones como esta generan la sensación de que las políticas agrarias se adoptan sin tener en cuenta la realidad del campo.

En un tono más prudente, aunque igualmente preocupado, se ha pronunciado la Unión de Pequeños Agricultores. El secretario general de UPA Murcia, Marcos Alarcón, reconoce que la decisión del Ministerio complica la gestión de la plaga, pero apuesta por analizar con detalle los motivos de la resolución y explorar posibles alternativas.

"Nos meten en un lío sí, pero tendremos que ver primero en qué se basa la denegación", señala. A partir de ahí, la organización plantea trabajar en dos líneas: insistir en la necesidad de contar con herramientas eficaces y, al mismo tiempo, buscar materias activas alternativas que permitan contener la expansión del pulgón.

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Mientras tanto, el sector agrario murciano afronta con inquietud el avance de la primavera, un periodo en el que la subida de temperaturas puede favorecer aún más la proliferación del pulgón. Con miles de hectáreas ya afectadas, agricultores y organizaciones profesionales temen que la falta de herramientas eficaces convierta el problema en una crisis de gran dimensión para la agricultura regional.