Más de un centenar de vecinos de Molina de Segura protestan contra el biogás: "Una explosión provocaría el caos"

Más de un centenar de vecinos de Molina de Segura se concentraron este sábado en las calles de la ciudad para oponerse a la implantación de una planta de biogás en el municipio. La protesta llega tras el rechazo a las medidas judiciales del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Murcia, que solicitaba la paralización del proyecto de construcción.

Es por ello que la manifestación convocada por la plataforma Stop Biogás Molina de Segura y la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial La Polvorista partió desde los juzgados. La protesta finalizó en la plaza de la Cerámica. "Considerando que hoy es día de mercado en Molina, más de cien personas es una buena cifra de asistencia", afirmó Juan Alcaide, presidente de los empresarios del Polígono, que añadió que, pese a esta 'derrota' en los tribunales, "seguirán litigando y manifestándose hasta el final".

No obstante, Alcaide subrayó que "esperarán a cómo se desarrollen los hechos", ya que tras la protesta de este sábado "esperamos una respuesta de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y del delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas". Esto se debe a que la construcción de la planta de biogás, indica, que se realizaría encima de la rambla de Molina de Segura. "Esto ha sido reconocido por la propia empresa; además contamos con otras pruebas como un certificado del Colegio de Ingenieros de la Región de Murcia", denunció Alcaide.

Futuros riesgos

El lugar de emplazamiento de la planta biogás sobre la rambla de Molina genera "preocupación" en los colectivos implicados en esta manifestación. Alcaide alerta de que "en caso de una futura dana, es posible que se lleve por delante la planta y los desechos tóxicos que genere vayan a parar al río Segura y a Guardamar".

Asimismo, apunta a que la planta se colocaría "a menos de 50 metros de depósitos de gases tóxicos altamente inflamables, que sumados a las 4 empresas de La Polvorista que también trabajan con estos fluidos, provocarían un efecto dominó que provocaría el caos, con una nube tóxica sobre Molina de Segura y Murcia".

Además, de no producirse ningún desastre, señala que igualmente la puesta en funcionamiento de la planta de biogás conlleva "riesgos por la producción de gases tóxicos aparte del metano, como el amoniaco, que pueden aumentar los casos de enfermedades respiratorias".

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Por pruebas como estas, Alcaide no se explica que la justicia rechazara las medidas cautelares presentadas. "Estamos decepcionados con la resolución e indignados con las instituciones, que no están haciendo lo suficiente", resaltó.