Meteorología
Vuelve el ambiente invernal a la Región de Murcia: posibles lluvias y caída de temperaturas este fin de semana
Los termómetros caerán sobre todo en el interior, con descensos de más de cinco grados en las mínimas
La Región de Murcia afronta este fin de semana un cambio en el tiempo marcado por el descenso de las temperaturas y la llegada de chubascos durante la jornada del sábado, después de un viernes todavía estable y con valores relativamente suaves.
Este viernes ha predominado el cielo poco nuboso en la Región de Murcia, con algunas nubes bajas por la mañana. Las temperaturas han subido ligeramente, con máximas de hasta 23 grados en Murcia, y el viento ha soplado flojo del oeste.
Sin embargo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), situación cambiará el sábado, cuando se esperan cielos muy nubosos y chubascos ocasionales, aunque la tendencia será a que el cielo se vaya despejando al final de la jornada. Ese día llegará también un descenso de las temperaturas máximas, especialmente en el interior, donde la bajada puede ser notable. En municipios como Murcia y Lorca las máximas se situarán en torno a los 18 grados, mientras que en Yecla apenas alcanzarán los 13 y en Caravaca rondarán los 14 grados. Los vientos soplarán entre flojos y moderados de componente norte, lo que reforzará la sensación de ambiente más fresco.
El domingo el tiempo tenderá a estabilizarse, con cielos poco nubosos e intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con máximas cercanas a los 19 grados en Murcia y Lorca, los 19 en Cartagena y alrededor de 15 en Yecla.
Bajada térmica
La bajada térmica se notará especialmente en las mínimas al inicio de la próxima semana, con descensos que superarán los cinco grados en algunos puntos del interior. Así, el lunes podrían registrarse valores cercanos a 2 grados en Caravaca de la Cruz o 1 grado en Yecla, mientras que las máximas tenderán a recuperarse ligeramente en el interior con cielos poco nubosos o despejados.
En conjunto, el fin de semana estará marcado por la entrada de aire más frío, el descenso de las temperaturas y la posibilidad de lluvias el sábado, antes de que el tiempo vuelva a estabilizarse.
