Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresiones a sanitariosHuelga autobuses MurciaCarlos AlcarazBasílica de la CaridadPlanes Fin de Semana
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Meteorología

Vuelve el ambiente invernal a la Región de Murcia: posibles lluvias y caída de temperaturas este fin de semana

Los termómetros caerán sobre todo en el interior, con descensos de más de cinco grados en las mínimas

La Aemet no descarta que se produzcan lluvias durante las primeras horas del sábado

La Aemet no descarta que se produzcan lluvias durante las primeras horas del sábado / Juan Carlos Caval

Joaquín Vallés

La Región de Murcia afronta este fin de semana un cambio en el tiempo marcado por el descenso de las temperaturas y la llegada de chubascos durante la jornada del sábado, después de un viernes todavía estable y con valores relativamente suaves.

Este viernes ha predominado el cielo poco nuboso en la Región de Murcia, con algunas nubes bajas por la mañana. Las temperaturas han subido ligeramente, con máximas de hasta 23 grados en Murcia, y el viento ha soplado flojo del oeste.

Sin embargo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), situación cambiará el sábado, cuando se esperan cielos muy nubosos y chubascos ocasionales, aunque la tendencia será a que el cielo se vaya despejando al final de la jornada. Ese día llegará también un descenso de las temperaturas máximas, especialmente en el interior, donde la bajada puede ser notable. En municipios como Murcia y Lorca las máximas se situarán en torno a los 18 grados, mientras que en Yecla apenas alcanzarán los 13 y en Caravaca rondarán los 14 grados. Los vientos soplarán entre flojos y moderados de componente norte, lo que reforzará la sensación de ambiente más fresco.

El domingo el tiempo tenderá a estabilizarse, con cielos poco nubosos e intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con máximas cercanas a los 19 grados en Murcia y Lorca, los 19 en Cartagena y alrededor de 15 en Yecla.

Bajada térmica

La bajada térmica se notará especialmente en las mínimas al inicio de la próxima semana, con descensos que superarán los cinco grados en algunos puntos del interior. Así, el lunes podrían registrarse valores cercanos a 2 grados en Caravaca de la Cruz o 1 grado en Yecla, mientras que las máximas tenderán a recuperarse ligeramente en el interior con cielos poco nubosos o despejados.

Noticias relacionadas

En conjunto, el fin de semana estará marcado por la entrada de aire más frío, el descenso de las temperaturas y la posibilidad de lluvias el sábado, antes de que el tiempo vuelva a estabilizarse.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grupo Orenes compra el cine Rex de Murcia para reabrirlo como un espacio cultural, artístico y social
  2. Educación no cierra la puerta a que los alumnos sigan en el colegio hasta los 16 años
  3. Forbes elige dos colegios de la Región de Murcia entre los 100 mejores de España en 2026
  4. Ocho municipios de la Región de Murcia se disputan el megacentro de chips securizados de Quantix
  5. Un 'bosque de columnas' protegerá los restos arqueológicos de San Esteban
  6. En directo: Real Murcia-Marbella
  7. López Miras anuncia un proceso extraordinario para cubrir más de medio centenar de plazas del Consorcio de Bomberos
  8. De Murcia a Venecia por 9 euros en verano: estos son los precios para volar desde Corvera a la ciudad de los canales

La Región de Murcia alcanza los 100 ejemplares liberados de cerceta pardilla, una de las aves más amenazadas de Europa

La Región de Murcia alcanza los 100 ejemplares liberados de cerceta pardilla, una de las aves más amenazadas de Europa

Fin de semana de protestas ambientales: Molina y Cartagena salen a la calle por el biogás y los metales pesados

Fin de semana de protestas ambientales: Molina y Cartagena salen a la calle por el biogás y los metales pesados

Alcohol y tabaco aumentan la inflación al 2,1% en febrero en la Región de Murcia

Alcohol y tabaco aumentan la inflación al 2,1% en febrero en la Región de Murcia

Multado con 180 euros por dar un bofetón a una niña de 8 años que le tiró arena en una playa de Cartagena: "La próxima vez te voy a dar más fuerte"

Multado con 180 euros por dar un bofetón a una niña de 8 años que le tiró arena en una playa de Cartagena: "La próxima vez te voy a dar más fuerte"

La Fremm lanza una nueva Oficina Acelera Pyme para digitalizar 3.000 empresas del metal murcianas

La Fremm lanza una nueva Oficina Acelera Pyme para digitalizar 3.000 empresas del metal murcianas

Alumnos de la Fremm muestran la ayuda de la digitalización para formarse en soldadura.

Vuelve el ambiente invernal a la Región de Murcia: posibles lluvias y caída de temperaturas este fin de semana

Vuelve el ambiente invernal a la Región de Murcia: posibles lluvias y caída de temperaturas este fin de semana

La guerra en Oriente Medio inquieta al tejido industrial murciano: la FREMM pide rebajas fiscales para proteger a las pymes

La guerra en Oriente Medio inquieta al tejido industrial murciano: la FREMM pide rebajas fiscales para proteger a las pymes
Tracking Pixel Contents