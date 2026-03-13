La Región de Murcia alcanza los 100 ejemplares liberados de cerceta pardilla, una de las aves más amenazadas de Europa

La Región de Murcia ha alcanzado el centenar de ejemplares de cerceta pardilla liberados en su territorio desde el inicio, en 2023, del programa de reintroducción de esta especie catalogada en peligro crítico de extinción. Las últimas sueltas realizadas en la Laguna de las Moreras, en Mazarrón, y en los Saladares del Guadalentín, en Alhama de Murcia, consolidan el trabajo desarrollado en los últimos años para recuperar la presencia de esta ave acuática en los humedales regionales.

En total, se han liberado ya 100 ejemplares: 72 en el entorno de las lagunas de Las Moreras y 28 en los Saladares del Guadalentín. En los próximos días está prevista la suelta de otros 20 individuos en este último enclave, con el objetivo de seguir reforzando la población en este humedal.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, destacó que alcanzar esta cifra "supone un paso importante dentro del trabajo que estamos desarrollando para recuperar esta especie y favorecer su regreso estable a nuestros humedales".

Las primeras liberaciones dentro del actual programa comenzaron en 2023 y han continuado de forma progresiva en enclaves de alto valor ecológico como la Laguna de las Moreras y los Saladares del Guadalentín, dentro de la estrategia de recuperación de la especie en el sureste peninsular.

La cerceta pardilla es una de las aves acuáticas más amenazadas de Europa y llegó a desaparecer como reproductora en la Región de Murcia durante el siglo pasado. "El objetivo de este proyecto es recuperar poblaciones viables que puedan mantenerse en el tiempo y volver a integrar esta especie en nuestros ecosistemas", señaló el consejero.

Las liberaciones se realizan mediante el sistema de "suelta blanda", que consiste en mantener previamente a las aves durante unos días en jaulones de aclimatación instalados en el propio humedal para facilitar su adaptación progresiva al entorno natural antes de su liberación definitiva.

Ejemplares procedentes de Valencia y Sevilla

Los ejemplares liberados proceden de centros especializados de cría en cautividad integrados en el programa de conservación de la especie, entre ellos el Centro de Recuperación de Fauna ‘La Granja’, en Valencia, gestionado por la Generalitat Valenciana, y el centro Cañada de los Pájaros, en Sevilla.

Estas actuaciones se enmarcan en el proyecto europeo LIFE Cerceta Pardilla, que busca mejorar el estado de conservación de la especie mediante la restauración de hábitats, el refuerzo de poblaciones y el seguimiento científico de los ejemplares liberados. El proyecto está coordinado por la Fundación Biodiversidad y cuenta con la participación de la Junta de Andalucía, la Generalitat Valenciana, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), SEO/BirdLife y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE).

Además de las sueltas, el programa contempla actuaciones de mejora y restauración de hábitats, con trabajos de recuperación de humedales, mejora de la calidad del agua y adecuación de zonas de nidificación.

46 pollos nacidos en libertad

Los resultados del programa comienzan a hacerse visibles. En los últimos años ya se han registrado episodios de reproducción de cerceta pardilla en humedales de la Región de Murcia, donde han nacido hasta 46 pollos en libertad, lo que confirma la progresiva consolidación de la especie en estos espacios naturales.

Para el consejero, estos avances demuestran que las actuaciones emprendidas están dando resultados. "La presencia de nuevas parejas reproductoras y el nacimiento de pollos en nuestros humedales indican que estamos avanzando en la recuperación de una especie emblemática y en la mejora de la biodiversidad regional", afirmó.

Vázquez subrayó además que este tipo de iniciativas reflejan el compromiso del Gobierno regional con la conservación del patrimonio natural. “La protección de nuestra biodiversidad es una prioridad y actuaciones como esta contribuyen a reforzar la resiliencia de nuestros ecosistemas y a poner en valor los humedales de la Región de Murcia”, concluyó.