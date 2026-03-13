Un proyecto europeo de 4,5 millones impulsa la recuperación de la Sierra Minera

La Sierra Minera de Cartagena-La Unión empieza a recuperar la vida tras décadas de degradación provocada por la actividad extractiva. Desde el cierre de las explotaciones en los años noventa, los suelos quedaron fuertemente contaminados por metales pesados, sin vegetación y con elevados niveles de acidificación y escasa materia orgánica. Hoy, sin embargo, el paisaje comienza a cambiar: la cobertura vegetal vuelve a extenderse y la fauna regresa a zonas donde hasta hace poco predominaban los terrenos contaminados.

Detrás de esta recuperación se encuentra un equipo multidisciplinar de investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) que trabaja en el entorno de las minas Santa Antonieta y San Francisco Javier. Su labor se desarrolla en el marco de InBestSoil, un proyecto europeo del programa Horizonte Europa dotado con 4,5 millones de euros de financiación de la Unión Europea.

El objetivo de la investigación es poner valor económico a los servicios ecosistémicos que aporta un suelo saludable. "Lo que se pretende es dar un valor económico a los servicios ecosistémicos que derivan de un suelo sano ", explica Virginia Sánchez, investigadora del grupo de Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas (GARSA). La iniciativa busca además que la salud del suelo se tenga en cuenta tanto en la toma de decisiones empresariales como en el diseño de políticas públicas.

Los investigadores Francisco Alcón y Jorge Sánchez, del grupo de Economía Agraria de la UPCT, trabajan precisamente en cuantificar ese valor económico. Según explican, invertir en la recuperación de suelos degradados genera beneficios para la sociedad. "Por cada inversión realizada en una hectárea de suelo afectado por la actividad minera hay un retorno ", señalan. Las primeras conclusiones del proyecto apuntan a que la restauración supone un coste aproximado de 4.000 euros por hectárea y año, pero puede generar beneficios estimados de unos 23.000 euros por hectárea y año gracias a los servicios ecosistémicos que se recuperan.

Tecnologías para recuperar el suelo

La recuperación actual se apoya en investigaciones previas desarrolladas por la UPCT. En un proyecto anterior, el equipo creó tecnosuelos, suelos artificiales elaborados con residuos locales como purines, estiércol o restos de mármol. "Hemos incrementado el pH del suelo para bloquear los metales, lo que ha permitido reducir los niveles de plomo, zinc o cadmio", explica el catedrático Raúl Zornoza, también investigador del grupo GARSA.

El objetivo era evitar que los suelos permanecieran ácidos y que los metales pesados pudieran movilizarse con episodios de lluvia, reduciendo así su peligrosidad y los riesgos para la salud humana.

Los resultados ya son visibles. "Hoy tenemos un 80% de cobertura vegetal y un menor riesgo para la población", destaca Zornoza.

A estos tecnosuelos se sumaron técnicas de fitoestabilización, mediante la introducción de plantas capaces de tolerar metales pesados y mejorar la salud del suelo. Estas estrategias comenzaron a desarrollarse en el marco del proyecto LIFE+ MIPOLARE, iniciado en 2012.

Gracias a estas actuaciones, la disponibilidad de plomo, cobre, zinc y cadmio en el suelo ha disminuido considerablemente, lo que ha permitido mejorar los indicadores de salud del suelo y favorecer el crecimiento de la vegetación.

Regresa la biodiversidad

La recuperación ecológica ya es perceptible sobre el terreno. "Aparte de la vegetación, vemos también rastros de presencia de animales; antes estaba sin vegetación y no entraba ningún animal", explica Zornoza.

En la zona comienzan a observarse insectos, conejos e incluso rastros del paso de zorros y otros mamíferos, lo que evidencia el retorno progresivo de la biodiversidad.

Por su parte, la investigadora Virginia Sánchez señala que los resultados completos del proyecto comenzarán a conocerse en los próximos meses, consolidando la evidencia científica sobre la eficacia de estas estrategias de restauración.

Un modelo para recuperar suelos degradados

El presidente de la Fundación Sierra Minera, Pedro Martos, destaca el alcance de la iniciativa. “Este proyecto demuestra que restaurar suelos genera valor ambiental, social y económico”, afirma.

Martos recuerda el fuerte impacto ambiental que sufrió la zona durante la segunda mitad del siglo XX a causa de la actividad minera y considera necesario aprovechar el conocimiento acumulado para impulsar nuevas actuaciones. "Lo importante ahora es que se aprenda de todo lo que se ha hecho y se emprenda un plan ambicioso de actuación, no solo en la cuenca vertiente al Mar Menor, sino también en la del Mediterráneo", señala.

El proyecto InBestSoil, en el que participan 19 socios de 10 países, analiza diferentes tipos de suelos (urbanos, mineros, agrícolas y forestales) en regiones europeas de clima continental, boreal, atlántico y mediterráneo.

La UPCT coordina el paquete de trabajo dedicado a la valoración económica de los servicios ecosistémicos del suelo, mientras que la Escuela de Ingeniería Agronómica se encarga del análisis de numerosos parámetros físico-químicos y biológicos. Además, lidera el estudio del distrito minero de Cartagena-La Unión como ejemplo de suelo minero mediterráneo.

El proyecto comenzó en 2023 y finalizará en diciembre de este año. En él participan los catedráticos Raúl Zornoza y Francisco Alcón, la investigadora Virginia Sánchez Navarro y el profesor asociado Jorge L. Sánchez Navarro, entre otros especialistas de la universidad cartagenera.