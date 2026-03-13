Así es la nueva Casa del Agua de Santomera, un museo interactivo sobre la gestión del Segura

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) avanza en la transformación de la Casa del Agua, situada junto al embalse de Santomera, en un moderno centro de interpretación dedicado a explicar la historia, la gestión y el futuro del agua en la cuenca del río Segura. El presidente del organismo de cuenca, Mario Urrea, visitó este viernes los trabajos de musealización que convertirán el histórico edificio en un espacio divulgativo con recursos interactivos, salas temáticas y actividades educativas.

Durante el recorrido, Urrea supervisó junto a los responsables del proyecto las actuaciones que se están desarrollando para adaptar el inmueble a su nueva función. La intervención incluye la reforma y acondicionamiento arquitectónico del edificio, la renovación de sus instalaciones y la creación de una propuesta museográfica basada en tecnología y experiencias participativas.

El objetivo es ofrecer al visitante un itinerario expositivo claro y atractivo que combine divulgación científica, historia y concienciación ambiental. Según explicó el presidente de la CHS, la futura Casa del Agua pretende acercar a la ciudadanía la complejidad de la gestión hidráulica y la importancia de utilizar este recurso de forma responsable. "Queremos trasladar a la sociedad cómo funciona un organismo de cuenca y la relevancia que tiene el agua para el desarrollo económico, social y ambiental", ha señalado en distintas ocasiones.

El nuevo espacio contará con varios ámbitos temáticos dedicados a explicar la red hidrográfica del Segura, el funcionamiento de las aguas superficiales y subterráneas y el papel que desempeña la CHS en su planificación y control. Una de las salas más destacadas estará dedicada a la historia del organismo, con un recorrido por más de un siglo de gestión del agua y por los principales hitos tecnológicos e institucionales que han marcado la evolución de la cuenca.

Ese espacio incluirá también un apartado sobre las grandes riadas que han condicionado históricamente el territorio. El objetivo es que los visitantes comprendan tanto el riesgo de inundaciones como el funcionamiento de los sistemas de control y prevención que actualmente gestionan los técnicos del organismo.

El presidente de la CHS, Mario Urrea, visita los avances en las obras para la musealización de la Casa del Agua. / CHS

Además, el museo incorporará una sala inmersiva dedicada a la cuenca del Segura, en la que se recreará el recorrido del río mediante instalaciones audiovisuales, maquetas, proyecciones y juegos educativos. Entre los elementos más innovadores se encuentra una maqueta con videomapping que permitirá visualizar fenómenos como avenidas o procesos hidrológicos.

La Casa del Agua dispondrá también de un laboratorio didáctico destinado a talleres y experimentos sobre el agua, especialmente pensados para centros educativos, y de una sala polivalente para actividades formativas, jornadas y encuentros divulgativos.

El proyecto, con una inversión de algo más 1,4 millones de euros busca consolidar este espacio como un punto de referencia para la divulgación ambiental y la educación en torno al agua. La iniciativa pretende no solo informar al visitante, sino también sensibilizar sobre el valor de un recurso esencial en un territorio especialmente marcado por la escasez hídrica.

Un edificio con historia en pleno entorno natural

La Casa del Agua se ubica junto al embalse de Santomera, dentro del entorno del Paisaje Protegido del Humedal del Ajauque y Rambla Salada, y cuenta con una trayectoria singular. El edificio fue construido en 1964 como casa de administración de la presa y con el paso de las décadas ha tenido distintos usos, desde hospicio hasta cuartel policial.

En 1994 comenzó su etapa como centro divulgativo dedicado al agua, aunque con el tiempo sus instalaciones quedaron obsoletas. Durante años, miles de estudiantes visitaron el recinto para conocer el funcionamiento de los embalses y el ciclo hidrológico, aunque el formato basado en paneles informativos terminó perdiendo atractivo para las nuevas generaciones.

La remodelación actual busca precisamente actualizar ese modelo y adaptarlo a las nuevas formas de aprendizaje. La musealización apuesta por tecnologías interactivas y experiencias inmersivas que permitan al visitante "sentir que está recorriendo el río", según han explicado desde el organismo.

Además de los espacios expositivos, el proyecto incluye un recorrido exterior señalizado por el entorno natural del museo, con puntos de interpretación ambiental y un observatorio de aves junto al embalse.

La intervención también pone especial atención en la conservación del patrimonio arquitectónico original del edificio, respetando su esencia y adaptándolo a criterios actuales de accesibilidad, funcionalidad y eficiencia energética.

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La Confederación Hidrográfica del Segura aspira a que la Casa del Agua se convierta en un espacio abierto a la ciudadanía, pero también en un punto de encuentro para investigadores, técnicos y profesionales vinculados al ámbito hídrico. El objetivo es que el centro acoja en el futuro actividades formativas, congresos y proyectos de investigación relacionados con la gestión sostenible del agua en el sureste español.