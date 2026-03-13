Murcia homenajea a María Jover, primera jueza de España, con una placa en el Palacio de Justicia: "Si una niña crece con miedo tendrá miedo toda la vida"

La jueza María Jover, primera mujer que ejerció la magistratura en España, en 1972, ha subrayado este viernes la necesidad de educar en igualdad desde la infancia para que las niñas crezcan "sin miedos" y puedan denunciar cualquier situación a la que se enfrenten, un paso esencial para desarrollar el resto de ámbitos de su vida.

"Si una niña crece con miedo, tendrá miedos toda su vida y no se podrá defender de cualquier ataque", ha reivindicado ante los periodistas durante el homenaje que le ha rendido la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de Murcia, que ha colocado una placa con su nombre, fotografía e historia en la fachada del Palacio de Justicia en el marco de la iniciativa 'Murcia, Región de Mujeres'.

La destacada jurista ha insistido en la importancia de afrontar cualquier miedo que se atisbe en la infancia, incluso en niñas de edades muy tempranas, porque "desde la niñez es desde donde se tiene que impulsar a una mujer".

Formación integral desde la escuela

En ese sentido, ha subrayado la necesidad de brindar ya desde las escuelas una "formación integral, que no solo se centre en las buenas notas".

Jover, nacida en Murcia en 1943, hizo historia al convertirse en la primera jueza de distrito del país en 1972, tras la derogación en 1966 de la legislación franquista que prohibía esa designación, tal y como ha recordado durante el acto el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel Luna.

"La profesión ha sido para mí muy importante, le he dedicado muchas horas del día y de la noche", indica Jover

Tras aprobar esas oposiciones, Jover asumió el cargo como titular del Juzgado de Distrito de Fraga (Huesca), pero siguió formándose, concurriendo a procesos selectivos y llegó a ser también la primera mujer en presidir una sección de una Audiencia Provincial, en concreto, la Sección 3 de Murcia.

Noticias relacionadas

Aunque se jubiló en 2013, con más de 40 años de trayectoria, Jover ha recordado a las compañeras que, junto a ella, trabajaron "sin límite", al igual que hizo ella misma. "La profesión ha sido para mí muy importante, le he dedicado muchas horas del día y de la noche", ha apuntado.