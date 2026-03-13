El Ministerio cierra la puerta al uso excepcional de Movento mientras el pulgón avanza en los cultivos de la Región de Murcia

La crisis fitosanitaria que atraviesan los cultivos hortofrutícolas de la Región de Murcia suma un nuevo capítulo. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha denegado finalmente la autorización excepcional solicitada por el Gobierno regional para utilizar el insecticida Movento, considerado por el sector una de las herramientas más eficaces para frenar la expansión del pulgón. La decisión llega en un momento de creciente preocupación entre agricultores, cooperativas y exportadores, que llevan semanas alertando del impacto de la plaga en miles de hectáreas y del riesgo económico que afronta la campaña de primavera.

La resolución, firmada por la Dirección General competente del Ministerio, rechaza la solicitud presentada por la Consejería de Agricultura para autorizar el uso de formulados a base de spirotetramat al 10%, destinados al tratamiento insecticida contra pulgón en diferentes productos agrícolas. El documento concluye de forma escueta que el producto "no cumple con lo establecido en el artículo 53 del Reglamento (CE) nº 1107/2009, norma que regula las autorizaciones excepcionales de productos fitosanitarios en la Unión Europea".

Esa vía legal permite a los Estados miembros autorizar temporalmente, durante un máximo de 120 días, el uso de un producto no autorizado cuando existe un peligro fitosanitario que no puede controlarse por otros medios razonables. Sin embargo, el Ministerio considera que en este caso no se dan las condiciones necesarias para activar ese mecanismo de emergencia.

La resolución no entra a detallar los motivos concretos de la negativa. En la práctica, este tipo de denegaciones suelen basarse en varios criterios: que existan alternativas disponibles para combatir la plaga, que la situación no se considere una emergencia imprevisible o que no se haya demostrado suficientemente el riesgo económico inmediato. También puede influir la evaluación de los posibles impactos ambientales o sanitarios del producto.

En el caso de Movento, la controversia tiene además un contexto regulatorio europeo. El insecticida —cuyo principio activo es el spirotetramat— fue durante años una herramienta habitual en frutales y hortalizas para combatir pulgones, mosca blanca y cochinillas gracias a su acción sistémica. No obstante, la sustancia dejó de estar autorizada en la Unión Europea tras no renovarse su aprobación comunitaria en 2024, entre otras razones por los riesgos detectados para polinizadores y organismos acuáticos.

Muchas especies de pulgón han desarrollado resistencias a los insecticidas habituales. / La Opinión

Desde entonces, su uso solo puede autorizarse mediante procedimientos excepcionales. En España se permitió un periodo de gracia para agotar existencias que concluyó el 30 de octubre de 2025, por lo que actualmente su aplicación en campo está prohibida salvo en situaciones extraordinarias autorizadas por el Ministerio.

Esa excepcionalidad es precisamente la que reclamaban desde hace semanas tanto el Gobierno regional como las principales organizaciones agrarias murcianas. La solicitud se produjo en un contexto marcado por la expansión del pulgón en los cultivos hortícolas y frutales de la Región, con más de 6.000 hectáreas afectadas según estimaciones del Ejecutivo autonómico.

El rechazo del Ministerio contrasta además con la expectativa generada tras los contactos institucionales de los últimos días. El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, se había comprometido públicamente ante los sindicatos agrarios a trasladar la situación al Ministerio y a trabajar para lograr esa autorización excepcional.

Para la consejera de Agricultura, Sara Rubira, esta decisión del Ministerio significa "dar la espalda a los agricultores que han dicho alto y claro que necesitan este producto para poder combatir esta plaga". Rubira recuerda que otras comunidades como Andalucía y Valencia también han solicitado el uso de este producto "y los tres consejeros solicitamos una reunión que por el momento no se ha celebrado. No sé si el delegado de Pedro Sánchez ha influido en esta decisión pero de lo que estoy segura es que no ha aportado ninguna solución a los agricultores con los que se reunía hace una semana". Por último, la consejera adelanta que el próximo lunes volveremos a realizar una nueva solicitud.

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La negativa deja ahora al sector en una situación de incertidumbre, justo cuando la subida de temperaturas propia de la primavera puede favorecer la proliferación de la plaga. Agricultores y organizaciones profesionales llevan semanas insistiendo en que la falta de materias activas disponibles reduce cada vez más el margen de actuación frente a los problemas fitosanitarios.