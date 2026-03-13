Los hoteles de la Costa Cálida venderán actividades náuticas con códigos QR para impulsar el 'turismo azul'

La Comunidad ha puesto en marcha las bases de una acción conjunta con el sector hotelero de la Costa Cálida para impulsar la comercialización de la oferta náutica y de turismo azul de la Región.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha confirmado este viernes dicha colaboración durante la I Jornada Público-Privada de Turismo de la Costa Cálida, organizada por la Asociación Profesional de Empresarios de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida (Hostetur), en la que ha participado su presidente, Pepe Catalá, así como representantes del sector y alcaldes de los municipios de Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares.

La consejera ha explicado que esta iniciativa "permitirá impulsar la venta directa de experiencias en el litoral regional con reserva desde los propios hoteles, de modo que los establecimientos hoteleros se conviertan en auténticas plataformas de información y gestión de actividades.

Este sistema favorecerá que los turistas prolonguen su estancia en los alojamientos de la Costa Cálida. En concreto, los hoteles de costa contribuirán a dar visibilidad a un nuevo catálogo de experiencias náuticas, desarrollado en colaboración con la Estación Náutica Costa Cálida dentro del marco de la Actuación de Cohesión entre Destinos (ACD) de turismo azul, mediante el uso de códigos QR que permitirán acceder a la oferta de actividades.

Los turistas podrán acceder fácilmente a experiencias adaptadas a distintos criterios, como duración, perfil de usuario o nivel de dificultad

Estos códigos se integrarán tanto en espacios físicos de los establecimientos como en comunicaciones digitales dirigidas a los clientes (correos de bienvenida previos a la llegada o mensajería móvil). Asimismo, los profesionales de los hoteles desempeñarán un papel clave recomendando esta guía de experiencias a los visitantes. A través de ella, los turistas podrán acceder fácilmente a actividades adaptadas a distintos criterios, como duración, perfil de usuario o nivel de dificultad.

El catálogo incluirá un espacio específico para los hoteles de la Costa Cálida, con una ficha básica de cada establecimiento y un enlace directo a su página web oficial, para favorecer también la venta directa del alojamiento aprovechando la visibilidad del proyecto. De este modo, ha indicado, "mejorará la experiencia del turista, ofreciendo una oferta de ocio ordenada, reservable y con disponibilidad en tiempo real; evitará la pérdida de ventas derivada de la incertidumbre o falta de información y reducirá la gestión manual de recomendaciones, centralizando la información y permitiendo reservas inmediatas online".

Mercados nacionales e internacionales de forma masiva

La Comunidad está trabajando para que este nuevo catálogo de experiencias náuticas sea integrado por las principales plataformas nacionales e internacionales de actividades y excursiones, como Civitatis, GetYourGuide y Musement, lo que permitirá a las empresas comercializar sus productos todo el año a través de estos canales. Esta integración facilitará que la propuesta 'Costa Cálida-Turismo Azul' llegue a mercados nacionales e internacionales de forma masiva, así como capturar demanda ya existente en estas plataformas y, en definitiva, ampliar la temporada turística favoreciendo la desestacionalización del litoral.

La Región de Murcia continúa reforzando su apuesta por el turismo azul, una modalidad que evoluciona el tradicional modelo de sol y playa hacia una propuesta más sostenible, experiencial y digital. Entre las principales iniciativas destaca la Actuación de Cohesión entre Destinos 'Turismo Azul Región de Murcia', coordinada por el Instituto de Turismo y ejecutada junto a los ayuntamientos de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Cartagena, Mazarrón y Águilas, con un presupuesto de 3 millones de euros destinado a posicionar la costa regional como un destino atractivo y diversificado durante los 365 días del año.

A esta actuación se suman los seis Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) que se desarrollan en estos municipios del litoral, con una inversión total de 20,8 millones de euros, financiados por la Unión Europea- NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación. Estos planes incluyen actuaciones orientadas a la regeneración del litoral, el impulso del turismo azul, la digitalización del destino, la recuperación patrimonial y la integración entre el interior y la costa.

Asimismo, iniciativas como el bono turístico, los programas para fomentar la práctica de actividades náuticas en el Mar Menor durante todo el año, el apoyo a grandes festivales y eventos, así como las acciones de promoción de la Costa Cálida en ferias y campañas de comunicación completan el conjunto de medidas destinadas a impulsar el litoral regional, modernizar sus infraestructuras y mejorar su competitividad turística.