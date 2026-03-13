La guerra en Oriente Medio inquieta al tejido industrial murciano: la FREMM pide rebajas fiscales para proteger a las pymes

El conflicto en Oriente Medio vuelve a poner en alerta a la economía europea y, en particular, a sectores industriales muy sensibles al precio de la energía y los combustibles. En la Región de Murcia, el empresariado del metal observa con preocupación cómo la prolongación de la guerra y la tensión en una de las principales rutas energéticas del planeta, el estrecho de Ormuz, puede trasladarse a los costes de producción y afectar directamente a la competitividad de las pymes.

El presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM), Alfonso Hernández Zapata, explica que en un primer momento el sector confiaba en que la escalada militar tuviera una duración muy limitada, lo que habría reducido su impacto económico a meros movimientos especulativos en los mercados. "Si el conflicto iba a ser corto, con días o alguna semana, el efecto sería prácticamente nulo más allá de las volatilidades que se pudieran sufrir", señala.

Sin embargo, la evolución de los acontecimientos ha cambiado esa previsión. Los ataques y contraataques entre Israel e Irán han elevado la tensión en el Golfo Pérsico. La presión en el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, ya está disparando los precios energéticos.

Del mercado a la economía real

El presidente de FREMM distingue entre los movimientos especulativos de corto plazo y los efectos estructurales que pueden acabar trasladándose a empresas y consumidores. En ese contexto, la industria regional —muy dependiente del transporte, la logística y la energía— podría enfrentarse a un incremento sostenido de costes, algo especialmente delicado para las pequeñas y medianas empresas.

El presidente de la patronal del metal insiste en que el tejido empresarial murciano está compuesto mayoritariamente por pymes, empresas con menos margen para absorber subidas prolongadas en energía, carburantes o materias primas.

Según Hernández, la federación ya está analizando diferentes medidas para anticiparse a ese escenario y ha trasladado sus preocupaciones a las administraciones públicas. La organización empresarial considera que, además de las iniciativas autonómicas, es necesario que el Gobierno central adopte medidas específicas para proteger a la industria ante posibles turbulencias energéticas.

Los empresarios prefieren la reducción de impuestos a las subvenciones farragosas

Rebajas fiscales frente a subvenciones

Entre las propuestas que plantea la FREMM destaca una reducción selectiva de impuestos vinculados a la energía y al consumo, con el objetivo de aliviar los costes tanto de las empresas como de los hogares.

"Hay ideas muy claras, como son las reducciones de impuestos, pero no indiscriminadamente", explica Hernández. Una de las medidas que plantea es la reducción temporal del IVA en los carburantes, una iniciativa que, según defiende, tendría un impacto directo y rápido. "Y no solamente para las empresas, sino también para toda la ciudadanía, porque toda la ciudadanía va a ver mermado su poder adquisitivo", señala. "Lo que queremos es una reducción de impuestos que sea un beneficio directo. No creemos que ahora mismo sea momento de medidas en las cuales se fomenten subvenciones y los ciudadanos tengan que entrar en procesos farragosos para conseguir ayudas", sostiene.

La propuesta también incluye rebajas en el IRPF para preservar la capacidad de consumo de los hogares, algo que, a su juicio, es clave para mantener la actividad económica.

La respuesta institucional en la Región de Murcia

Cabe recordar que el Gobierno regional ya ha empezado a mover ficha ante el riesgo de una crisis energética derivada del conflicto. El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció recientemente un primer paquete de medidas para amortiguar el impacto sobre las empresas. Entre ellas se incluyen aplazamientos y fraccionamientos de tributos autonómicos, posibles bonificaciones en tasas para sectores especialmente afectados —como el agrícola, el pesquero o el exportador— y nuevas líneas de financiación para empresas y autónomos a través del Instituto de Fomento y del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región. El Ejecutivo autonómico también estudia ayudas específicas para exportadores y mecanismos de liquidez rápida para proveedores, en un contexto de encarecimiento del transporte y de la energía.

No obstante, tanto el Gobierno regional como las organizaciones empresariales coinciden en que muchas de las medidas más eficaces dependen del Ejecutivo central, especialmente en materia fiscal y energética.