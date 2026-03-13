El Gobierno permitirá becas de hasta 700 euros a universitarios murcianos aunque no cursen el año completo

El sistema de becas del Gobierno de España da un giro "histórico" y beneficiará a miles de universitarios en la Región de Murcia. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de marzo una reforma que rompe con décadas de exigencia académica y abre la puerta a recibir ayudas aunque no se esté matriculado en un curso completo.

Los cambios entrarán en vigor en la convocatoria 2026-2027 y llegan en el momento de mayor inversión pública en becas de toda la historia, según expuso la ministra de Educación, Milagros Tolón. La cantidad supone un 83% más de lo que se invirtió ese año a nivel nacional (1.399 millones).

Qué cambia exactamente para los estudiantes murcianos

Hasta este momento, los estudiantes que no formalizaban la matrícula completa quedaban automáticamente excluidos de las ayudas directas. Sin embargo, a partir del próximo curso, los universitarios y alumnos de enseñanzas artísticas superiores que se matriculen de entre 48 y 59 créditos (sin llegar al curso completo habitual) podrán recibir hasta 700 euros en ayudas, siempre que cumplan los requisitos de renta y rendimiento académico habituales.

Esa cantidad se desglosa en dos tramos compatibles entre sí:

350 euros correspondientes a la ayuda ligada a la renta familiar.

correspondientes a la ayuda ligada a la renta familiar. 350 euros adicionales por residencia durante el curso académico.

Originalmente, esta medida está especialmente ideada para perfiles de estudiantes murcianos que compaginen la carrera con un trabajo, o que hayan reducido su carga lectiva por obligaciones familiares.

La ministra de Educación, Milagros Tolón, la vicepresidenta tercera y la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen. / Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Nueve años seguidos subiendo el presupuesto nacional en becas

La reforma se enmarca en el real decreto anual de becas. Este año alcanza una dotación económica récord y encadena su noveno incremento presupuestario consecutivo. El Ejecutivo respalda este paquete como una respuesta directa al encarecimiento de la vida universitaria, tanto en tasas académicas como en el alquiler.

Junto a la flexibilización de la matrícula parcial, el decreto incorpora otras novedades de calado:

Ampliación de umbrales económicos , lo que permitirá que más familias accedan al sistema de becas.

, lo que permitirá que más familias accedan al sistema de becas. Mejora de las ayudas de desplazamiento para estudiantes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla que cursan estudios en la Península.

para estudiantes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla que cursan estudios en la Península. Adaptaciones para alumnado con discapacidad, que en determinados casos podrá computar como matrícula completa aunque tenga una carga lectiva inferior.

Lo que deben saber los estudiantes de Murcia antes de pedir la beca

Conviene aclarar que esta reforma no crea una nueva beca, sino que modifica el receptor de las ya existentes. Los requisitos de renta familiar, rendimiento académico y el procedimiento de solicitud se mantienen sin cambios sustanciales.

El plazo oficial de presentación de solicitudes se publicará "en los próximos meses", como ocurre cada año antes del inicio del curso universitario. Desde el Ministerio de Educación recomiendan aprovechar este tiempo para "revisar los criterios y recopilar con antelación toda la documentación económica necesaria".