La Fremm lanza una nueva Oficina Acelera Pyme para digitalizar 3.000 empresas del metal murcianas

La Oficina Acelera Pyme de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm) vuelve a lanzarse a la conquista de unas 3.000 nuevas empresas del metal murcianas que quieran digitalizarse para mejorar su competitividad y acelerar sus procesos de automatización. Este caso de éxito público-privado, que ya suma su tercer proyecto en la sede regional del metal, ha permitido anteriormente llegar a 2.000 pequeñas y medianas empresas con el objetivo de que las acciones y medidas que implementen "lleguen a la economía real y a la sociedad en general".

Así lo resaltó este viernes el presidente de la Fremm, Alfonso Hernández, durante la inaguración de la nueva convocatoria, lanzada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y a la que acudió la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la murciana María González Veracruz, quien defendió que la de la Fremm es "la mejor de España".

Hernández recordó cómo ha cambiado el paradigma de la digitalización desde hace seis años, con la primera convocatoria, hasta el día de hoy: "Antes las pymes venían a enterarse de qué era eso de la digitalización y cómo la podían implementarla en sus empresas, pero hoy ya vienen preguntando por herramientas concretas, como la implementación de la inteligencia artificial en sus empresas, cómo se utiliza el big data o por procesos de ciberseguridad".

Las empresas ya demandan la manera de incorporar la inteligencia artificial, el big data o la ciberseguridad

"Realmente ha habido un avance claro de las pymes en la dirección de esa digitalización para conseguir una mejor competitividad de las empresas de la Región de Murcia en el contexto internacional", resaltó el presidente de la Fremm.

Por último, también tuvo palabras de agradecimiento con el trabajo que realiza González Veracruz dentro del Gobierno de España: "Es una secretaria de Estado que cuida a la Región, y estamos encantados de que impulse todos estos procesos tan necesarios para las pymes murcianas".

Por su parte, González Veracruz reiteró que la de la Fremm es la mejor Oficina Acelera Pyme de las 150 que ha puesto en marcha el Estado en todo el país, tal y como lo reafirman las estadísticas de Red.es, que evalúa de forma técnica y mide el impacto de las distintas oficinas.

Más de tres millones en la Región

"Desde la pandemia, España y nuestro tejido productivo han cambiado mucho gracias a un Gobierno que consiguió los fondos del Plan de Recuperación", resaltó la murciana. Desde ese día hasta hoy, añadió Veracruz, con la movilización de recursos en la Región de Murcia, han sido más de 3,3 millones de euros solo para las oficinas Acelera Pyme que hemos tenido en la Región, mientras que la Fremm acumula más de un millón de euros con los proyectos que lleva a cabo.

Hernández y González Veracruz visitaron una de las aulas de formación de soldadura mecánica dentro de las instalaciones de la Fremm en la que los estudiantes pueden aprender y practicar técnicas de soldadura mediante tecnología de simulación, como realidad aumentada para recrear el proceso, sin necesidad de utilizar materiales reales ni generar chispas o altas temperaturas: mientras el alumno realiza el movimiento de soldadura sobre una pieza de práctica, el sistema registra datos como el ángulo, la distancia, la velocidad y la trayectoria del cordón.

Toda esta información se muestra en una pantalla, donde el estudiante puede ver una simulación de la soldadura y recibir una evaluación inmediata sobre su desempeño.

Los alumnos muestran tecnologías de simulación para aprender soldadura mediante realidad aumentada

Otra de las alumnas también mostró el uso de un escáner 3D portátil para capturar la geometría de un objeto real y convertirla en un modelo digital mediante sensores ópticos y luz estructurada, el sistema registra miles de puntos sobre la superficie de la pieza para crear una representación tridimensional muy precisa. Este tipo de tecnología se utiliza en formación técnica para enseñar metrología industrial, control de calidad e ingeniería inversa.

"Si no es con esta colaboración público-privada, con el ejemplo que supone hoy para toda España la oficina Acelera Pyme que hoy abrimos, yo no podría afirmar como secretaria de Estado que la digitalización ya es 'marca España' y que España está preparada para toda esta ola que supone la inteligencia artificial", resumió González Veracruz.