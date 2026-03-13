Expulsados del centro de salud para proteger a los sanitarios de la Región de Murcia

Médicos, enfermeras, administrativos, celadores y personal de seguridad. Ninguno de ellos escapa de los episodios violentos que se dan, cada vez más frecuentemente, en los centros sanitarios. Las agresiones a personal de centros de salud, urgencias y hospitales se han convertido en una realidad con la que conviven cada día estos profesionales y que complica aún más su trabajo en una situación ya difícil por la falta de facultativos y la saturación del sistema.

El año 2025 cerró en la Región de Murcia con nuevo récord: 673 agresiones (12 más que en 2024) y 821 profesionales afectados, según las cifras ofrecidas por el consejero de Salud, Juan José Pedreño, una situación que los propios sanitarios calificaban de "insoportable" este jueves, 12 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional Contra las Agresiones a Sanitarios. Ante estos actos violentos, el Servicio Murciano de Salud (SMS) activó el pasado año los mecanismos de protección y defensa de sus trabajadores, con el cambio de médico o de centro asignado a 131 agresores de sanitarios en 2025.

En el SMS el 8,5% fueron agresiones físicas y el 91,5% verbales con amenazas e insultos

Los casos siguen aumentando y al mismo tiempo la Administración también incrementa las medidas de seguridad para proteger al personal sanitario, una vez visto que las campañas dirigidas a los ciudadanos insistiendo en el respeto a los profesionales no están teniendo el efecto deseado. Para ello, se cuenta con vigilantes de seguridad, botones antipático y cámaras de vigilancia que actúan como medio disuasorio y que se extenderán en estas próximas semanas a la totalidad de los SUAP (Servicios de Urgencia de Atención Primaria) de la Región, instalándose en los once que no disponían de ellas hasta ahora: SUAP de Abarán, Alhama, Archena, Cieza, Molina, Mula, Murcia Infante, Santomera, Los Dolores de Cartagena, Totana y Murcia San Andrés.

De las 673 agresiones registradas el pasado año en la Región de Murcia, el 8,5% fueron agresiones físicas (57) y el 91,5% (616) fueron verbales con insultos, calumnias, amenazas o faltas de respeto, tanto presenciales como por teléfono o redes sociales.

Lugares donde se registran las agresiones a sanitarios. / L.O.

51 agresiones cada día

El Ministerio de Sanidad también ha dado a conocer este jueves el balance de agresiones de 2025, año en el que se notificaron 18.563 agresiones a sanitarios en España, lo que equivale a 24,37 agresiones por cada 1.000 profesionales del sistema sanitario público. En términos interanuales, el número de agresiones notificadas aumentó en 1.493 casos respecto a 2024, lo que supone un incremento del 8,74%. No obstante, el informe de Sanidad señala que el ritmo de crecimiento se ha moderado en comparación con años anteriores, ya que entre 2023 y 2024 el incremento alcanzó el 15,74%.

Por nivel asistencial, la Atención Primaria concentra el mayor número de agresiones notificadas (51%), seguida de la Atención Hospitalaria (47%). Las emergencias extrahospitalarias representan un porcentaje menor del total de incidentes registrados.

El análisis de las notificaciones muestra además que las mujeres concentran la mayoría de las agresiones. En concreto, el 80% de las agresiones registradas afectaron a mujeres, frente al 20% correspondiente a hombres, una distribución que guarda relación con la composición de la plantilla sanitaria, en la que aproximadamente el 76% de los profesionales son mujeres.

El 80% de las agresiones que se producen son a mujeres

En cuanto a la edad, la mayor parte de las agresiones se concentra en profesionales de entre 25 y 55 años, siendo el grupo de 25 a 35 años el que registra el mayor número de notificaciones. Por categorías profesionales, el personal facultativo y el personal de enfermería continúan siendo los colectivos que registran un mayor número de agresiones, lo que se explica por su contacto directo y permanente con pacientes y acompañantes a lo largo del proceso asistencial.

En la mayoría de los casos, la persona agresora es el propio usuario o paciente, que concentra el 71% de las agresiones notificadas, mientras que el 29% corresponde a familiares o acompañantes.

Profesionales agredidos por pacientes o familiares en el último año. / L.O.

Acto de repulsa en el SUAP de Águilas

En el Día Contra las Agresiones a Sanitarios la Región celebra un acto de repulsa a estas situaciones en el SUAP de Águilas-Norte, donde la pasada semana una enfermera fue agredida por el familiar de un paciente, quien se tiró contra ella golpeándola en la cara y sujetándola en el suelo mientras la insultaba al considerar que no se le estaba atendiendo con la urgencia que requería.

En este servicio de Urgencias se concentraban este jueves compañeros y trabajadores del SUAP, así como de otros centros sanitarios, representantes sindicales y de la Gerencia del Servicio Murciano de Salud, quienes han denunciado la situación de indefensión que sienten ante pacientes y familiares violentos.

El Observatorio Contra la Violencia a Sanitarios de la Región, integrado por el Colegio de Médicos y el Sindicato Médico CESM, pide el impulso de las sanciones administrativas contra las agresiones que tiene previsto poner en marcha la Comunidad Autónoma, valorando de forma positiva esta iniciativa y cualquier otra en este sentido, para la que solicitan agilidad en su tramitación.

"Tras la revisión de la proposición de ley sobre infracciones administrativas frente a las agresiones presentada en la Asamblea Regional por el Partido Popular en noviembre de 2025, consideramos que es fundamental elaborar un protocolo para que los agredidos sepan cómo actuar y que se conozca con precisión cómo se catalogan las distintas infracciones", insisten desde el Colegio de Médicos, quienes recuerdan que cualquier médico agredido puede contactar con el Observatorio (a través del Colegio de Médicos y el Sindicato Médico) para recibir el asesoramiento jurídico y el acompañamiento que necesite.

Miembros del Observatorio Contra la Violencia a Sanitarios. / L.O.

Desde el Sindicato de Enfermería Satse reiteran su firme compromiso de tolerancia cero frente a cualquier tipo de violencia en el ámbito sanitario y reclaman a las administraciones públicas la adopción de medidas eficaces que garanticen la seguridad y la protección de todos los profesionales, ya que esta "es una realidad que lamentablemente continúa produciéndose en nuestros centros de salud, hospitales y servicios de urgencias".

Para ello piden medidas de seguridad física, así como tecnológicas, organizativas y de sensibilización dirigida a la ciudadanía.

El sindicato CCOO califica de "insoportables" las cifras del último balance de agresiones en la Región de Murcia y afirma que "mientras que los despachos de nuestros dirigentes se llenan de planes de prevención, las salas de espera y las consultas de Murcia siguen siendo, con demasiada frecuencia, escenarios de miedo, insultos y agresiones físicas".

Ante esta situación, la Consejería de Salud condena firmemente todo tipo de agresión física o verbal a los profesionales que trabajan por la salud de todos y llama a la conciencia ciudadana para que el personal sanitario y no sanitario pueda realizar su trabajo en condiciones óptimas, sin sentirse atemorizados o amenazados, porque constituyen un pilar fundamental de la sanidad y del bienestar de la población.