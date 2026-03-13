David Marsh: "Los niños deben aprender inglés de forma distinta a sus padres, desarrollando competencias y no solo memorizando"

David Marsh, experto en enseñanza bilingüe que ha contribuido a la innovación educativa finlandesa durante décadas y está considerado una de las figuras de mayor proyección internacional en el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas (AICLE/CLIL), una metodología dual con la que se enseñan materias curriculares como ciencias, historia o arte a través de una lengua extranjera, visitaba ayer Murcia para participar en el III Congreso Internacional de Educación Bilingüe organizado por la Facultad de Educación de la UCAM, un encuentro que puso en común los beneficios de este modelo para aprender idiomas de una forma más natural.

Está considerado una de las voces más influyentes en el desarrollo del enfoque AICLE/CLIL en Europa. ¿Cómo ha cambiado su visión desde los primeros años y hasta hoy?

El pilotaje de AICLE comenzó hace 30 años y en este tiempo se ha confirmado como uno de los principales programas de enseñanza bilingüe de Europa. En estos 30 años se han visto distintas formas de integrar los contenidos curriculares y la lengua extranjera para que en ese aprendizaje también estén las competencias Steam o la educación ambiental. Quienes crearon la enseñanza bilingüe a través de este enfoque no sabían en su momento lo futurista que era.

¿Cómo ha cambiado la enseñanza de lenguas extranjeras?

Los niños necesitan aprender inglés de una forma distinta a como lo hicieron sus padres, desarrollando habilidades y competencias y no solo memorizando. La importancia de estas jornadas radica ahí, en que el enfoque AICLE está basado en la evidencia científica, demostrando que acelera el conocimiento y promueve el aprendizaje en general. Pero desde 2012 se ha visto un cambio significativo en el comportamiento, las actitudes y el nivel de confianza de nuestros alumnos que ha llevado a un declive en salud mental. Las estadísticas nos dicen que las generaciones Z y Alfa tienen problemas de corte social y psicológico que afectan a los niños desde los 8 años hasta la edad adulta.

El colegio Santa María de Gracia es un buen ejemplo de implantación de este modelo

¿Conoce cómo funciona el sistema con el que trabajan los colegios bilingües de la Región de Murcia?

No estoy muy familiarizado con el modelo global, pero he visitado el colegio de Santa María de Gracia y es un buen ejemplo de la implantación del AICLE, ya que usa distintos medios para aprender, desarrollando las destrezas cognitivas de los alumnos. En el pasado solo se enseñaba mediante lectura y escritura, pero ahora tenemos diferentes opciones y se enseñan lenguas extranjeras también con análisis de datos, diagramas, música o dibujo.

¿Qué distingue a un buen programa bilingüe de una simple etiqueta de marketing educativo?

En un programa bilingüe de baja calidad el profesor enseña los contenidos en lengua extranjera con la misma metodología que usaría con su idioma, sin cambiar la forma. Mientras que un programa bilingüe de calidad usa la lengua extranjera para enseñar un contenido específico con un cambio en la forma de enseñar y un impacto mucho más positivo gracias a metodologías activas.

¿Existe el riesgo de que algunos programas bilingües perjudiquen la comprensión profunda de las materias que se imparten si no están bien diseñados?

Es comprensible que en un inicio se pudiera pensar, pero tras 30 años de experiencia se ha demostrado que no. Hay curriculum que son demasiado densos y es preferible reducir el contenido para mejorar la calidad del aprendizaje.

¿Cómo afecta la tecnología y la IA al aprendizaje de lenguas extranjeras?

La IA cambiará radicalmente el modo en que los niños usan la tecnología y aprenden idiomas extranjeros. Puede ser útil para aprender gramática o pronunciación, liberando al profesor para que tenga más tiempo con el que trabajar en clase dinámicas colaborativas. En Finlandia no estamos a favor del uso de ordenadores en el aula para trabajar el contacto humano.

¿Qué países están haciendo mejor las cosas en este campo y debemos tener como referentes?

España no lo está haciendo mal. El bilingüismo no es una moda, es algo que se debe cultivar localmente y que se está haciendo gracias al esfuerzo de muchos profesores en España, así como en Holanda o en Alemania.