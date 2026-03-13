La Comunidad lanza 5,3 millones en ayudas para autoconsumo en plena crisis energética por la guerra en Oriente Medio

La crisis energética provocada por la nueva escalada bélica en Oriente Medio ha vuelto a situar el coste de la energía en el centro de la agenda económica. El cierre del estratégico Estrecho de Ormuz tras la ofensiva militar contra Irán —por donde circula una parte esencial del petróleo mundial— ha disparado la incertidumbre sobre el suministro global y ha puesto en alerta a empresas y gobiernos. En ese contexto, el Gobierno de la Región de Murcia ha presentado una nueva convocatoria de ayudas dirigida a pequeñas y medianas empresas para impulsar el autoconsumo y mejorar la eficiencia energética, una línea de apoyo que llega además después de años de polémica por los retrasos en el pago de otras subvenciones energéticas.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, anunció este viernes una convocatoria dotada con 5,3 millones de euros destinada a fomentar instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo y medidas de ahorro energético en pymes. El anuncio se produjo en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM), Alfonso Hernández Zapata.

Una respuesta a la incertidumbre energética

Durante su intervención, Vázquez subrayó que la iniciativa cobra "especial relevancia" en el actual escenario internacional, marcado por la inestabilidad en los mercados energéticos. "La energía es una preocupación de primer nivel para nuestra pequeña y mediana empresa", afirmó, en referencia directa a la crisis generada por la guerra en Oriente Medio.

El consejero advirtió de que la situación no parece tener una solución rápida, por lo que defendió la necesidad de que las administraciones adopten medidas que ayuden a amortiguar el impacto en el tejido productivo. Según recordó, el propio presidente regional, Fernando López Miras, anunció en la Asamblea Regional la intención del Ejecutivo autonómico de acelerar iniciativas destinadas a reducir los costes energéticos de la industria murciana. "La energía es uno de los componentes que más afecta a la cuenta de resultados de las empresas”, insistió Vázquez.

El plazo para presentar las solicitudes comenzará el 23 de marzo

Dos líneas de ayudas y hasta 60.000 euros por empresa

La convocatoria se articula en dos líneas diferenciadas. La primera, dotada con 3,5 millones de euros, está destinada a la instalación de placas solares para autoconsumo. La segunda, con 1,8 millones, financiará actuaciones de eficiencia energética, como la sustitución de sistemas de iluminación por tecnología LED o el cambio de calderas por otras más eficientes. El objetivo, explicó el consejero, es que las empresas puedan reducir su factura energética manteniendo su nivel de producción.

Las ayudas podrán alcanzar hasta 60.000 euros por beneficiario y se concederán por orden de solicitud. El plazo para presentar solicitudes comenzará el 23 de marzo y finalizará el 30 de abril, tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Ayudas 'prepagables' para evitar retrasos

Uno de los aspectos que el Gobierno regional quiso destacar es el sistema de pago anticipado de las subvenciones, una fórmula con la que pretende evitar los retrasos que han generado críticas en convocatorias anteriores.

Vázquez explicó que, una vez concedida la ayuda, las empresas recibirán el dinero antes de ejecutar la inversión. "Van a tener el dinero antes de hacer el gasto", remarcó, en contraste con otros programas estatales, como las ayudas de autoconsumo gestionadas por el IDAE, que funcionan con pagos posteriores a la inversión. El consejero aseguró que la resolución se realizará en un plazo máximo de seis meses desde la solicitud y que el pago se realizará dentro del mismo ejercicio presupuestario.

"Hemos llegado a un punto donde la sostenibilidad ha encontrado a la competitividad"

La sombra de las polémicas anteriores

La nueva convocatoria llega después de años de críticas por la gestión de ayudas energéticas en la Región de Murcia. Programas como el Plan MOVES III para vehículos eléctricos o las subvenciones de autoconsumo financiadas con fondos estatales han provocado una fuerte polémica debido a los retrasos acumulados en la tramitación y en los pagos. Miles de solicitantes han llegado a esperar más de tres años para cobrar las ayudas, mientras el Gobierno regional recibía reproches por tener fondos comprometidos pero aún no abonados.

Preguntado por esta cuestión, Vázquez defendió la gestión de la comunidad autónoma y aseguró que se priorizó conceder el mayor número posible de ayudas. Según explicó, entre el 86% y el 87% del presupuesto asignado a la Región de Murcia ya ha sido concedido, situando a la comunidad "en el tercio superior" respecto al resto de autonomías.

El consejero reconoció que ahora se está entrando en la fase de pago. "Estamos lanzando pagos todas las semanas", afirmó, y garantizó que todos los beneficiarios con concesión definitiva recibirán el dinero antes de la fecha límite establecida.

Más allá del contexto coyuntural, el Ejecutivo regional enmarca estas ayudas dentro de su estrategia industrial y de transición energética. Vázquez insistió en que la Región de Murcia cuenta con una ventaja natural para impulsar el autoconsumo: más de 3.300 horas de sol al año. "Es una ventaja competitiva que debemos seguir aprovechando", afirmó el consejero, quien defendió que la sostenibilidad y la competitividad empresarial ya no son conceptos opuestos. "Hemos llegado a un punto donde la sostenibilidad ha encontrado a la competitividad".

Apoyo del sector industrial

Desde la patronal industrial, el presidente de FREMM, Alfonso Hernández Zapata, valoró positivamente la convocatoria y agradeció al Gobierno regional la puesta en marcha de estas ayudas. "En estos momentos se necesitan más que nunca este tipo de medidas para mejorar la eficiencia energética y asegurar la energía", afirmó. Hernández Zapata reconoció que las empresas llevan años operando en un contexto geopolítico inestable y que esa incertidumbre ya forma parte de sus decisiones estratégicas. "Siempre estamos teniendo situaciones geoestratégicas complejas y las empresas ya las incluyen en sus decisiones", señaló.

La federación empresarial organizará el 17 de marzo una jornada informativa para explicar los detalles del programa y facilitar que el mayor número posible de pymes pueda acceder a las ayudas.