Alcohol y tabaco aumentan la inflación al 2,1% en febrero en la Región de Murcia

La cesta de la compra sigue su escalada en la Región de Murcia: el Índice de Precios al Consumo (IPC) subió al 2,1% en febrero en tasa interanual, 2 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida de febrero (que todavía no cuenta con el impacto económico de la guerra en Oriente Próximo) la tasa interanual vuelve a incrementarse en la Comunidad tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Murcia aumentó un 0,5%, mientras que en lo que va de año los precios se mantienen.

Donde más subieron los precios en Murcia respecto al mismo mes del año anterior fue en bebidas alcohólicas y tabaco, un 5% más que en febrero de 2025 (-0,2 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 3,9% más (-0,7 puntos); seguros y servicios financieros, un 3,1% más (-0,8 puntos) y enseñanza, un 3% más (-0,2 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, con un -0,8%; información y comunicaciones, un -0,6% (-0,2 puntos respecto a la tasa del mes precedente); transporte, un -0,1% (+0,9 puntos), las tres únicas categorías en las que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,4% en febrero en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 2,3%. Al finalizar febrero, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (2,9%), Comunidad Valenciana (2,6%) y Extremadura (2,5%). En el lado contrario se situaron La Rioja (2%), Cataluña (2%) y Castilla-La Mancha(2%).

Galicia (+0,3%), Extremadura (+0,2%) y Murcia (+0,2%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Canarias, Baleares y Madrid en donde menos, con retrocesos de un 0,2%, 0,2% y un 0,1%, respectivamente.

La patronal regional Croem y la Cámara de Comercio de Murcia señalaron que el dato de inflación correspondiente a febrero confirma que en ese mes se mantuvo un escenario de moderación, pero apuntaron a un inmediato repunte significativo de los costes energéticos, "derivado de la compleja coyuntura internacional, lo que previsiblemente ejercerá presiones al alza sobre el nivel general de precios en el corto plazo, que podrían requerir la adopción de medidas para evitar deterioros adicionales de la capacidad de compra de los hogares y de la competitividad empresarial".

Exigen recuperar el escudo social

Comisiones Obreras en la Región de Murcia pidió el rescate de las medidas del escudo social tumbado por el Congreso como son la moratoria de desahucios para familias vulnerables, la garantía de suministros básicos como agua, luz y gas, reforzar la vigente prórroga de gratuidad del transporte público y promover planes colectivos de movilidad. Esto ayudaría, apuntaron, a que "los incrementos de precios que se empiezan a detectar con la invasión de Irán por parte de Israel y Estados Unidos no lastren más, si cabe, el bolsillo de las familias".

Asimismo, han destacado como los precios se mantienen prácticamente estables respecto al mes de enero, ya que no incorporan los efectos del conflicto "que ya se están empezando a ver en la subida explosiva que en los últimos días ha tenido el precio de los carburantes y la electricidad".

Desde el sindicato aseguraron que "esta deriva se traduce en una escalada similar a la que se produjo con el inicio de la guerra de Ucrania y que pronto se sufrirá en los productos que forman parte de la cesta de la compra, debido al incremento de los costes de producción derivados del propio conflicto", según han indicado en una nota de prensa.