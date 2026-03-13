Adiós a Pepe Barba, referente nacional en el periodismo de motor y un amigo leal

Periodista murciano, pionero en el periodismo del motor, organizador de un Eco Rallye en la Comunidad Valencia y en Madrid, impulsor de eventos y padre de tres hijos, Pepe Barba «ha sido un referente nacional», tiene claro Fernando Lobón, compañero y amigo, a la hora de hablar del periodista, fallecido este viernes en Murcia a los 61 años tras una larga enfermedad.

Este viernes, Lobón tenía previsto viajar desde la Comunidad Valenciana hasta la Región de Murcia porque «había quedado a comer» con Pepe, apunta; sin embargo, bajó, pero para acudir a su funeral. Al adiós a un amigo «honesto y leal», como tiene claro su colega que será recordado. También como «un tío muy singular que ha hecho, por suerte, muchas cosas en su vida».

Pepe Barba, con su compañero Alberto Soler. / L. O.

«Fue él la persona que impulsó el suplemento de Motor de La Opinión cuando este periódico nació, en los años 80», apunta su homólogo de Castellón. Y así fue. Hace casi cuatro décadas, nuestro compañero apostó por dar visibilidad y su propio espacio a un sector, el del motor, que en ese momento no tenía una sección como tal, a diferencia de las clásicas de política, educación o sucesos. Él lo impulsó, le dio su sitio, y lo hizo con entusiasmo.

Sus allegados lo definen como "un tío singular y leal que ha hecho muchas cosas en sus ‘tres vidas’"

Motero, amable, profesional y con una sonrisa en la boca debajo de su característico bigote, su buen hacer le convirtió en «el referente informativo del automóvil», destaca Lobón, además de en «un tío súper respetado tanto en Murcia como más allá de esta Región».

Profesional respetado

«Yo estoy bajando a Murcia y me están llamando compañeros de Coruña, de Madrid, de todos los sitios, porque era una persona muy respetada en el ámbito del periodismo del automóvil», remarca el periodista valenciano.

Pepe Barba comenzó su trayectoria «escribiendo temas de motos, porque le gustaban mucho», rememora Lobón. De hecho, «nunca perdió la afición por la moto», ni siquiera cuando se centró en escribir «más sobre el automóvil». «Realmente era un periodista de motor que ha cubierto las dos áreas», especificó.

Pilotó motos de agua, fue cuatro años al Rallye Histórico de Montecarlo y cruzó una vez el Atlántico

Y es que el periodismo deportivo «es muy especializado» y requiere contar con «unos conocimientos especializados que él tenía». Por ejemplo, «en el ámbito de la moto, porque él sabía mucho sobre las carreras, las competiciones», apunta su amigo, que recuerda que «de hecho, él llegó a competir en competiciones de motos de agua». Así lo hizo durante dos años, hace un cuarto de siglo.

Disfrutó sobre las dos ruedas en el asfalto y también en el mar, medio que conocía y quería. Pepe Barba «tiene también una trayectoria náutica, en una época estuvo muy vinculado a ello», apostilla Lobón, que precisa que el murciano cruzó el Atlántico una vez en barco «como aficionado».

«Él ha navegado mucho, de hecho participó en la Copa del Rey como tripulante y ha hecho varias regatas importantes como navegante; luego participó como responsable de prensa en algunos otros proyectos de armadores», subraya su amigo, que insiste en que hizo esto por pasión, «fuera de lo que era su ámbito del automóvil».

En el ámbito personal, Pepe Barba (padre de Víctor, Carlos y Ana Barba) era «un tío muy legal y muy amigo de sus amigos». «Para mí era un especial», sentencia Lobón.

Volviendo a su faceta como profesional, destaca que «más allá del ámbito periodístico, él formaba parte de un equipo organizador de eventos deportivos, de eventos corporativos relacionados también con el automóvil».

Pepe Barba interviene en un acto de la Fundación Cajamurcia. / L. O.

Emprendedor y con ganas, «él mismo organizó una feria de motor durante un par de años que coincidía con las Fiestas de Primavera», recalca su colega, que sabe de lo que habla porque «es la misma feria que yo organizo en Castellón, y que él replicó en Murcia». Y lo hizo con éxito.

Asimismo, Barba «fue fundador de una revista que tuvo muchísima repercusión en Murcia que se llamaba ‘Ocasiones del Motor’», continúa su amigo, que subraya que la publicación «fue referencia del sector de compraventa de coches en Murcia».

El profesional murciano compaginó su labor en la citada revista con su trabajo como responsable del Motor en esta casa y, paso a paso, logró ser «un periodista reconocido a nivel nacional» en lo su suyo. Compañeros de distintas cabeceras quedaban impresionados y tristes al tener noticia de su fallecimiento.

Eventos deportivos

Creativo como era, en los últimos años (desde hace alrededor de una década) se dedicó también a la programación de eventos deportivos.

«Ha estado vinculado a organizaciones deportivas en Córdoba, en la Comunidad Valenciana y en Madrid», indica su amigo, que precisa que Barba «era miembro del equipo organizador de eventos deportivos como el Eco Rallye de la Comunidad Valenciana y el Eco Rallye de Madrid, y también ha impulsado competiciones corporativas que organizábamos para marcas». «Era una segunda vertiente profesional», significó Fernando Lobón.

De hecho, hace apenas dos semanas tuvo lugar en Castellón un Eco Rallye al que el murciano tenía previsto asistir, aunque «no pudo estar porque ya estaba flojito», comenta su colega.

"Ha vivido como ha querido"

¿Y cómo le van a recordar, con qué se quedan de él los que lo conocieron? Sin duda, con su lealtad. «Era uno de mis mejores amigos, una persona súper honesta, súper leal, súper amigo de sus amigos. No puedo decir más que eso», sentencia Lodón.

En el ámbito personal «era un cabezota, era un tío que ha trabajado como el que más y ha vivido la vida intensamente, como ha querido», destaca su amigo, que recuerda que una amiga común les decía que habían vivido «tres vidas».

Pepe Barba , que en agosto habría cumplido 62 años, «no ha dejado pasar una oportunidad de pasarlo bien», recalca Lodón. Por ejemplo, estuvo cuatro años yendo al Rallye Monte-Carlo Historique, una de las pruebas de regularidad más prestigiosas del mundo para vehículos clásicos.

El murciano será incinerado y sus cenizas depositadas junto a las de sus padres

«Si tenéis el hábito de tomar las cosas con alegría, rara vez os encontraréis en circunstancias difíciles», enunció el escritor Robert Baden-Powell. Pepe Barba (que deja cuatro hermanos, entre ellos Isidoro Barba, también periodista) era un experto en disfrutar de este hábito, dado que «ha vivido como ha querido», coinciden los que lo conocen y ya lo extrañan.

Sus allegados precisan que «una de las críticas que le hicimos hasta el último momento fue que siguió fumando, a pesar de tener un cáncer de pulmón». Así lo decidió el murciano, «un tío que ha currado mucho, pero no ha dejado la oportunidad de disfrutar de la vida». «La ha vivido intensamente», dejan claro sus parientes y amigos.

Misa funeral en el tanatorio de Espinardo, este sábado

Los restos mortales de Pepe Barba son velados durante este viernes en el Tanatorio de Jesús, ubicado en la población murciana de Espinardo.

Por la sala del citado lugar (sala 4) fueron pasando, a lo largo del viernes, numerosos familiares, amigos y colegas de profesión del periodista, entre ellos sus compañeros de La Opinión y Prensa Ibérica, que lo echan ya de menos. Algunos apuntaron que llevaban años sin coincidir con él personalmente (debido a que se encontraba convaleciente por culpa de la dolencia física que sufría), pero coincidieron en que guardan un grato recuerdo del tiempo que pasaron juntos.

La misa funeral tendrá lugar este sábado, a partir de las 10.45 horas, en la iglesia que se encuentra en el mismo tanatorio de Espinardo.

Noticias relacionadas

Al término de la ceremonia, según indican fuentes familiares, no habrá entierro como tal en un cementerio: los restos mortales del periodista serán incinerados. Sus hermanos prevén que sus cenizas sean depositadas junto a las de sus padres, ya fallecidos.