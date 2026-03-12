Rutas, talleres y juegos en la naturaleza para celebrar el Día Internacional de los Bosques en Murcia

La Región de Murcia conmemorará el Día Internacional de los Bosques, que se celebra cada 21 de marzo, con un programa de siete actividades organizadas en distintos espacios naturales protegidos. La iniciativa pretende acercar a la ciudadanía el valor de los ecosistemas forestales y fomentar el conocimiento y la participación en su conservación.

Las actividades se desarrollarán entre el 20 y el 26 de marzo y estarán dirigidas tanto al público general como a centros educativos y entidades del entorno. Bajo el lema internacional ‘Bosques y economía’, la edición de este año pone el foco en el papel de los bosques como generadores de bienestar, salud y oportunidades para las comunidades.

Cuatro actividades abiertas al público

Dentro del programa abierto al público se han organizado cuatro actividades para conocer de cerca el funcionamiento y la importancia de los ecosistemas forestales.

El sábado 21 de marzo, el Parque Regional de El Valle y Carrascoy acogerá la ruta guiada ‘Caminos de diversidad y resiliencia’, un recorrido por un tramo del sendero PR-MU 21 Veteranos 92 para descubrir cómo los bosques se adaptan a los cambios ambientales y qué papel desempeña la gestión forestal en su conservación.

El domingo 22 de marzo se celebrarán otras tres actividades en distintos espacios naturales. En el Parque Regional de Sierra Espuña tendrá lugar la ruta ‘El bosque que nos sostiene: bienestar y futuro’, que recorrerá el entorno de El Berro para analizar cómo los bosques contribuyen al bienestar de las personas y a la economía local.

Ese mismo día, el Parque Regional de Sierra de la Pila acogerá el taller participativo ‘Escape-Forest: El bosque invisible’, en el que los asistentes deberán superar diferentes retos relacionados con la gestión de los recursos forestales y la restauración de los ecosistemas.

También el domingo, el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila ofrecerá la ruta guiada ‘Secretos entre raíces’, centrada en descubrir los procesos que se desarrollan bajo el suelo forestal y las redes de comunicación que se establecen entre plantas, hongos y otros organismos del ecosistema.

Programa PARA PÚBLICO EN GENERAL Sábado 21 de marzo Caminos de diversidad y resiliencia. Parque Regional El Valle y Carrascoy. Domingo 22 de marzo Escape-Forest: El bosque invisible. Parque Regional Sierra de la Pila. Domingo 22 de marzo El bosque que nos sostiene: bienestar y futuro. Parque Regional Sierra Espuña. Domingo 22 de marzo Secretos entre raíces. Parque Regional Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila. ACTIVIDADES CONCERTADAS Viernes 20 de marzo El bosque que nos sostiene: bienestar y futuro. Parque Regional Sierra Espuña. Miércoles 25 de marzo Los desafíos del bosque. Parque Regional Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila. Jueves 26 de marzo La resiliencia del bosque. Parque Regional El Valle y Carrascoy.

Actividades para centros educativos

Además de estas propuestas abiertas al público, el programa incluye tres actividades concertadas con centros educativos y entidades del entorno, que se celebrarán entre el 20 y el 26 de marzo en los parques regionales de Sierra Espuña, Calblanque y El Valle y Carrascoy. El objetivo es fomentar la educación ambiental y acercar a estudiantes y colectivos sociales a los valores naturales de los bosques.

A través de rutas interpretativas, jornadas de análisis y actividades educativas, estas iniciativas permitirán reflexionar sobre los retos a los que se enfrentan los ecosistemas forestales en un contexto de cambio climático y sobre las estrategias necesarias para garantizar su conservación y gestión sostenible.

El programa se enmarca en las acciones de educación y sensibilización ambiental que se desarrollan en los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia para divulgar sus valores naturales y culturales, promover la participación ciudadana y fomentar formas responsables de disfrutar del entorno natural.

Las actividades cuentan con cofinanciación de los fondos FEDER de la Unión Europea. El calendario completo y la información para participar pueden consultarse en la web MurciaNatural.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, destaca que los bosques cumplen funciones esenciales para el equilibrio ambiental y el desarrollo sostenible. "Además de albergar una gran diversidad biológica, contribuyen a la regulación del clima, la protección de los suelos, el mantenimiento de las cuencas hidrográficas y la provisión de recursos naturales como madera, alimentos o productos medicinales", explica. Asimismo, subraya que estos espacios también constituyen lugares de ocio y educación ambiental que favorecen el contacto con la naturaleza.