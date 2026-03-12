¿Qué es Quantix? Diez preguntas sobre el futuro centro de microchips que llegará a la Región

La futura llegada del centro de microchips Quantix Edge Security a la Región de Murcia supone uno de los proyectos tecnológicos más relevantes planteados en los últimos años para la comunidad.

Con una inversión cercana a los 40 millones de euros, la iniciativa aspira a situar a la Región en el mapa de la industria europea de los semiconductores, generar empleo altamente cualificado y atraer investigación e innovación.

Estas son diez claves para entender qué es Quantix, qué pretende y qué impacto puede tener en el desarrollo tecnológico y económico de Murcia.

¿Qué es Quantix?

Quantix Edge Security es un proyecto tecnológico destinado a crear en la Región de Murcia un centro especializado en el diseño y desarrollo de microchips ciberseguros. Se trata de semiconductores diseñados para proteger dispositivos y sistemas digitales frente a ataques informáticos, fraudes o manipulaciones. El objetivo es reforzar la seguridad de dispositivos conectados en sectores cada vez más digitalizados.

¿Por qué es importante este proyecto?

El proyecto es relevante porque los chips o semiconductores son el corazón de la tecnología moderna. Están presentes en teléfonos móviles, vehículos, infraestructuras energéticas, sistemas de defensa o redes de comunicación. Europa busca reducir su dependencia de la producción asiática y fortalecer su propia industria tecnológica, por lo que iniciativas como Quantix se consideran estratégicas.

¿Qué inversión contempla?

La iniciativa prevé movilizar alrededor de 40 millones de euros en inversión para poner en marcha el centro. Esta financiación se destinará a infraestructuras tecnológicas, equipamiento científico, laboratorios especializados y contratación de personal cualificado.

¿Dónde se ubicará el centro?

La instalación se ubicará en la Región de Murcia, aunque el emplazamiento concreto todavía está por decidir. En la fase preliminar del proceso se han analizado 25 candidaturas, de las que han quedado ocho municipios finalistas: Abarán, Alcantarilla, Alhama de Murcia, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Ceutí, Jumilla y Murcia.

La decisión final dependerá de criterios técnicos y operativos como la disponibilidad de suelo, las infraestructuras, la capacidad de crecimiento del proyecto o la rapidez de implantación.

Municipios candidatos centro Quantix Municipios finalistas para albergar el centro Quantix Municipios candidatos

Abarán

Alcantarilla

Alhama de Murcia

Caravaca de la Cruz

Cartagena

Ceutí

Jumilla

Murcia

¿Cuántos empleos generará?

El proyecto prevé crear más de 150 empleos directos altamente cualificados en los próximos años, principalmente ingenieros, investigadores y especialistas en microelectrónica y ciberseguridad. Además, se estima que generará cientos de empleos indirectos relacionados con servicios tecnológicos, mantenimiento o logística.

¿Qué actividades se desarrollarán en el centro?

El centro estará dedicado a investigación, diseño y pruebas de microchips seguros. Entre sus funciones estarán el desarrollo de arquitecturas de semiconductores, validación de chips, análisis de seguridad y desarrollo de soluciones tecnológicas para proteger dispositivos frente a ataques digitales.

¿En qué sectores se utilizarán estos chips?

Los chips desarrollados en Quantix podrán utilizarse en sectores estratégicos como automoción, Internet de las Cosas (IoT), telecomunicaciones, infraestructuras críticas o sistemas de identidad digital. Su función principal será garantizar la integridad y seguridad de la información en dispositivos conectados.

¿Quién impulsa el proyecto?

Quantix Edge Security surge de la colaboración entre varias empresas tecnológicas internacionales especializadas en ciberseguridad y semiconductores, entre ellas TProtege, Odin Solutions, WiseKey y SealsQ. Además, el proyecto cuenta con colaboración científica de universidades y centros de investigación.

¿Qué papel tiene el Gobierno de España?

El proyecto cuenta con apoyo del Gobierno central a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), que participa con 19,6 millones de euros y una participación cercana al 49 % del capital. La iniciativa forma parte del impulso público para reforzar la industria tecnológica nacional.

¿Qué impacto puede tener para la Región de Murcia?

Las previsiones apuntan a que el proyecto podría generar cerca de 800 millones de euros de impacto económico en los próximos cinco años. Además de crear empleo cualificado, el objetivo es convertir a Murcia en un polo tecnológico en microelectrónica y ciberseguridad, atrayendo talento, investigación y nuevas empresas del sector.