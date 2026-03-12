"Pedro Sánchez tiene la cara muy dura y poca vergüenza": Rubira estalla ante el interés de la CHS por comprar el Palacio de los Pacheco

La posibilidad de que la Confederación Hidrográfica del Segura adquiera en breve el histórico Palacio de los Pacheco para ampliar su sede en la plaza Fontes —junto al actual palacio Fontes— desató ayer las iras de la consejera de Agricultura. A preguntas ayer de los periodistas sobre esa operación, Sara Rubira no se anduvo con rodeos. Tirando de retórica, cuestionó las prioridades del Ejecutivo central y lanzó un reproche directo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "¿Qué le digo? Que el Gobierno de España prefiere comprar un palacio en lugar de abordar los problemas que genera la rambla del Albujón en el Mar Menor", afirmó. La consejera insistió en que el Ejecutivo central mantiene pendientes importantes inversiones hidráulicas en la Región, citando actuaciones como el colector de la zona norte o proyectos de laminación en ramblas como Nogalte, Béjar o Torrecilla.

Según Rubira, mientras esas obras siguen esperando financiación —que cifró en más de 360 millones de euros— se estaría valorando destinar recursos a la adquisición de un edificio histórico en pleno centro de Murcia. "Pedro Sánchez prefiere un palacio y no destinar 13 millones para solucionar los problemas que tenemos con la rambla del Albujón", insistió.

Dardos hacia Moncloa, no hacia la CHS

La intervención de la consejera también llamó la atención por el destino de sus críticas. Pese a referirse a una iniciativa vinculada a la CHS, organismo estatal encargado de la gestión de la cuenca del Segura, la consejera evitó personalizar la crítica en su presidente, Mario Urrea. Los dardos se dirigieron directamente a La Moncloa. Para Rubira, la eventual compra sería un reflejo de las prioridades políticas del Ejecutivo central más que de la gestión del organismo de cuenca. La consejera remató su intervención con apelaciones subidas de tono: "Esto es lo que le importa la Región de Murcia a Pedro Sánchez y a todo el Gobierno de este país. Pues qué quiere que le diga: tiene la cara muy dura y poca vergüenza".

Un edificio histórico

El Palacio de los Pacheco está situado en la céntrica plaza Fontes de Murcia. La antigua casa solariega de la familia Fontes conserva especialmente su fachada histórica renacentista, con un arco de medio punto del siglo XVI y elementos posteriores de época barroca. Con el paso de los siglos ha tenido distintos usos administrativos y, tras diversas reformas, hoy alberga oficinas. Desde hace años la CHS estudia la posibilidad de adquirir este inmueble —actualmente de propiedad privada— para ampliar su sede principal, ubicada en el vecino palacio Fontes, con la idea de conectar ambos edificios y reorganizar parte de sus departamentos. Una operación administrativa que todavía no es inminente y, sin embargo, ya ha generado su primera polémica política.