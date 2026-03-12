De Murcia a Venecia por 9 euros en verano: estos son los precios para volar desde Corvera a la ciudad de los canales

Desde 9 euros. La Comunidad y la aerolínea Volotea anunciaron este miércoles el 'bombazo': el Aeropuerto de Corvera conectará a partir de este verano con Venecia, una de las ciudades más turísticas y bonitas del mundo por sus canales y su arquitectura 'flotante' sobre el agua.

Esta nueva ruta supone la primera conexión directa en la historia del aeródromo murciano con Italia. Y las buenas noticias no se quedaban ahí: también se abre una nueva conexión con Lille (Francia). Los vuelos directos para ambos destinos comenzarán a funcionar a partir del próximo 28 de junio, de cara al comienzo de la época estival, hasta principios del mes de septiembre.

La conexión entre Murcia y Venecia contará con dos frecuencias semanales, los miércoles y los domingos. Igualmente, la nueva ruta entre Murcia y Lille, contará con otras dos frecuencias semanales, los jueves y los domingos. Ahora bien, ¿desde cuánto dinero se puede reservar asiento y comprar un billete?

Precio de los billetes Murcia-Venecia

Tal y como consta en la página web de la propia Volotea, los vuelos a Venecia parten con precios mínimos desde esos 9 euros (siempre y cuando se tenga la suscripción Megavolotea Plus), aunque el coste final depende de la fecha, la disponibilidad y si se añaden servicios adicionales como equipaje o selección de asiento.

No obstante, los precios para cualquier usuario que no cuente con este 'abono' dentro de la aerolínea van desde los 19 hasta los 72 euros para volar hasta la ciudad italiana, famosa por sus canales y lugares emblemáticos como la Plaza de San Marcos o el Gran Canal, entre otros.

Precio de los vuelos Murcia-Venecia entre junio y agosto, según la página web de Volotea. / L. O.

Precio de los billetes Venecia-Murcia

En el caso de la vuelta (Venecia-Murcia), los precios también van desde los 19 euros (9 euros si se cuenta con la suscripción premium) hasta los 128 euros (dependiendo del día y la semana en concreto de los meses de verano).

El Gobierno regional espera que la buena acogida sea en ambos sentidos, también entre los visitantes italianos que deseen conocer la Región de Murcia.

Precio de los vuelos Venecia-Murcia entre junio y septiembre, según la página web de Volotea. / L. O.

Precio de los billetes Murcia-Lille

La promoción de Volotea también incluye los vuelos a Lille con tarifas similares en determinados días. La ciudad francesa, situada cerca de la frontera con Bélgica, se ha convertido en un destino atractivo para escapadas culturales y gastronómicas, con puntos de interés como la Grand Place de Lille o el Palais des Beaux-Arts de Lille, uno de los museos más importantes de Francia: en la ida Murcia-Lille se pueden encontrar billetes desde 34 hasta 72 euros.

Precio de los vuelos Murcia-Lille entre junio y septiembre, según la página web de Volotea. / L. O.

Precio de los billetes Lille-Murcia

En sentido contrario, para una hipotética vuelta (Lille-Murcia) los precios van desde 29 hasta 72 euros entre los meses de junio a septiembre.

Precio de los vuelos Lille-Murcia entre junio y septiembre, según la página web de Volotea. / L. O.

El director general de Estrategia de Volotea, Gabriel Schmilovich, aseguró que el lanzamiento de las nuevas rutas a Lille y Venecia refleja la "apuesta" por seguir creciendo en el Aeropuerto Internacional Región de Murcia y el compromiso con el fortalecimiento de la conectividad internacional.

"Con estas nuevas conexiones, que incluyen el primer enlace directo con Italia en la historia del aeropuerto, ampliamos las opciones de viaje para nuestros clientes y seguimos acercando Murcia a algunos de los destinos más atractivos de Europa. Desde 2019, Volotea ha transportado a cerca de 260.000 pasajeros desde el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, lo que demuestra la buena acogida de nuestras operaciones", expuso.