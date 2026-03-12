'Miraqueplan' este fin de semana en la Región de Murcia: Open House, festival latino, mercado medieval y más

La Región de Murcia afronta un fin de semana de los de elegir con calma, ya que la oferta de planes se avecina extensa y variada. La creadora de contenido Anabel Hernández (@miraqueplan) comparte una selección con algunas de las actividades más destacadas en la comunidad en los próximos días.

Del 13 al 15 de marzo coinciden en la agenda algunos de los planes más llamativos del mes: la segunda edición de Open House Murcia, la feria gastronómica y musical Latineando, una celebración especial del Entierro de la Sardina en San Javier, un mercado medieval en el barrio de Santa Eulalia y una nueva edición de Manga Experience Murcia.

Te contamos más detalles sobre cada uno de estos actos, a continuación:

Open House Murcia 2026

Cartel Open House / L.O.

El gran reclamo para los amantes de la ciudad y su patrimonio será Open House Murcia, que se celebra del 13 al 15 de marzo bajo el lema ‘Entre lo visible y lo invisible’. El festival de arquitectura y cultura abrirá al público 37 edificios y desplegará 28 tipos de actividades, entre visitas técnicas, rutas, conciertos, catas y propuestas infantiles. Cada edificio contará, como mínimo, con una franja completa de apertura —de 9.00 a 14.00 horas o de 16.00 a 20.00 horas— para facilitar el acceso y mejorar la experiencia del público.

En el ámbito institucional repetirán algunos de los espacios más visitados en 2025, como el Edificio Moneo, la Casa Consistorial o los teatros Romea y Circo. A ellos se suma como novedad destacada el Palacio de San Esteban, ampliando así la oportunidad de acceder a edificios habitualmente no visitables. También abrirán sus puertas enclaves como Medina Mursiya, el Conservatorio de Música y Danza, el Centro de Salud Mental, el Museo Las Claras, la Escuela de Arte, la Fundación Cajamurcia Las Claras’, Pupa Clown, el Mubam, el Coamu, el Centro de Artesanía, el Museo de la Ciudad, el Parque Científico y su ampliación, entre otros.

En total, la programación suma 312 actividades, con acceso a espacios que normalmente permanecen cerrados. Además, las más de 4.000 prereservas ya se han agotado, aunque la organización mantiene un 20% del aforo para quienes acudan directamente por orden de llegada.

Festival latino en Murcia

Cartel de Latineando Murcia / L.O.

Otro de los focos del fin de semana estará en el Cuartel de Artillería de Murcia con Latineando, la primera feria gastronómica dedicada a la cultura latina. El evento arranca el jueves 12 y se extiende hasta el domingo 15, antes de retomar actividad del 19 al 22 de marzo. La propuesta reúne once food trucks de comida tradicional, acceso gratuito hasta completar aforo y una programación musical con noche brasileña, salsa cubana, mariachis, bachata, noche colombiana y tributos a Bad Bunny y Maluma.

El horario de Latineando Murcia este fin de semana será de 18.30 a 00.30 horas el viernes, de 12.00 a 1.00 el sábado y de 12.00 a 00.00 el domingo.

La Sardina llega a San Javier

Cartel del Entierro de la Sardina en San Javier / L.O.

Con motivo del 175 aniversario del Entierro de la Sardina de Murcia, el municipio de San Javier celebra una jornada especial el próximo sábado 14 de marzo de 2026. Es el preludio oficial de las fiestas de Murcia capital. Cada año, la Agrupación Sardinera elige un municipio de la Región para ser el anfitrión, acercando el espíritu de la fiesta a otros pueblos.

Este acto sirve para calentar motores, generar expectación y estrechar lazos entre la capital y el resto de la Región, creando un ambiente de pre-fiesta único. El programa incluye actos desde la mañana hasta la noche, con el siguiente programa:

Salida barco 10.00H. Salida Ferry desde el muelle frente al Rte. Miramar hacia el entorno del Puente del Estacio de La Manga del Mar Menor acompañando al barco del cortejo Sardinero. 11:00H Salida desde el Puente del Estacio hacia el muelle del Rte. Miramar de Santiago de la Ribera. Pasacalles de los Grupos Sardineros 11.30H. Salida pasacalles. Inicio en Plaza del Olivo, Avda. Torre Mínguez, rotonda Carnaval y Avd. Sandoval. Final del recorrido en la explanada Barnuevo. Acto de llegada de la sardina 12H. Acto de entrega de la Sardina en la Explanada Barnuevo. 13H Gran Sardinada popular en la Explanada Barnuevo y cerveza gratis. Música en directo. (DJ Woppa, Dora Helena, DJ Woppa) Gran desfile 19.30H Salida del desfile: Inicio “rotonda Cuatro Picos”, Avda. Aviación Española, C/ Andrés Vaquero y fin de recorrido en la Plaza de España San Javier. 21H. Acto clausura Plaza de España. Castillo fuegos artificiales. 21.30H. hasta 1:00H.: Fiesta final Plaza de España amenizada por “Los Nº1 de Diego Martin”, al terminar DJ PILLO MUSIC Y MR ARB

Mercado medieval en Santa Eulalia

Cartel del mercado medieval de Murcia / L.O.

Para quienes prefieran un plan de calle, con ambiente familiar y paseo tranquilo, el barrio de Santa Eulalia se transformará del 13 al 15 de marzo en escenario de un mercado medieval.

La cita se celebrará en horario de 11.00 a 21.00 horas y promete tres días de puestos de artesanía, gastronomía y cetrería, además de talleres infantiles, cuentacuentos y juegos. Todo ello en uno de los barrios con más personalidad del casco histórico de Murcia, lo que convierte la visita en una opción atractiva tanto para vecinos como para quienes quieran redescubrir el centro de la ciudad con otro ambiente.

Manga Experience en Murcia

El personaje de Víktor Krum en Harry Potter y Monkey D. Luffy en 'One Piece'. / L. O.

La oferta del fin de semana se completa con Manga Experience Murcia, que llevará al Cuartel de Artillería los días 14 y 15 de marzo un festival dedicado al cine, el cómic, el manga y la cultura pop. La cita arranca el sábado a las 11.00 horas y contará con zona gaming, exposiciones, concursos de cosplay, conferencias, firmas y shows en vivo.

Noticias relacionadas

Entre los invitados anunciados figuran los actores Celeste Loots y Alexander Maniatis, de la adaptación de One Piece de Netflix; Stanislav Ianevski, conocido por interpretar a Viktor Krum en Harry Potter; y el actor de doblaje Hache. Las entradas anticipadas están disponibles y, según Agenda Menuda, los precios se mueven entre 8 y 20 euros.