Una lista interminable de desaladoras, interconexiones y actuaciones contra inundaciones

El informe sobre inversiones hidráulicas en España incluye un amplio listado de actuaciones repartidas por Murcia, Alicante, Albacete y Jaén. Muchas de ellas ya están en marcha, forman parte de planes estatales o se encuentran en fase de proyecto dentro de la planificación hidrológica vigente. Entre las actuaciones más relevantes destacan proyectos vinculados a la desalación, la modernización del regadío, la prevención de inundaciones y la recuperación ambiental del Mar Menor, que concentran buena parte de las inversiones previstas.

Uno de los proyectos con mayor presupuesto es la interconexión de las redes de distribución de las desalinizadoras con el sistema del postrasvase Tajo-Segura, con una inversión estimada de 220 millones de euros. La actuación pretende integrar los recursos procedentes de desalación —especialmente de las plantas de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas— con la red del trasvase, permitiendo una gestión más flexible del agua en el sureste.

Esta estrategia responde a la creciente dependencia de recursos no convencionales. La desalinizadora de Torrevieja, por ejemplo, se encuentra en proceso de ampliación para aumentar su capacidad de 80 a 120 hectómetros cúbicos anuales y reforzar el suministro para regadíos y abastecimiento urbano.

La interconexión de las desaladoras con el postrasvase, una de las mayores inversiones pendientes

Otra de las grandes líneas de inversión del plan es reducir el coste energético de la desalación. El anexo contempla 155 millones de euros para instalar plantas fotovoltaicas en desaladoras destinadas a autoconsumo eléctrico y almacenamiento energético. Entre los proyectos previstos destacan nuevas instalaciones solares en las plantas de Valdelentisco y Águilas, con el objetivo de reducir la huella de carbono y abaratar el precio del agua desalada, una de las principales preocupaciones del sector agrícola.

Los técnicos toman medidas para calcular la topografía del terreno antes de que comiencen los trabajos del cinturón verde. / Loyola Péreza de Villegas

El plan también incluye actuaciones para aumentar la producción y mejorar la distribución del agua desalada. Entre ellas figuran la ampliación de la desaladora de Torrevieja hasta 120 hm³ anuales, el incremento de capacidad en la planta de Águilas, con inversiones de unos 16 millones de euros, y mejoras en la desaladora de Valdelentisco, con más de 25 millones para adaptar sus instalaciones.

En el ámbito urbano, el anexo recoge importantes inversiones en infraestructuras de agua. Destaca la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en la demarcación del Segura, con unos 900 millones de euros destinados a reducir fugas y mejorar la eficiencia del sistema. Además, se prevén cerca de 500 millones para adaptar sistemas de depuración a la normativa europea e impulsar tratamientos terciarios que favorezcan la reutilización del agua, ámbito en el que la cuenca del Segura es líder en Europa.

El Mar Menor y sus ramblas, puntos críticos

Otra parte relevante de las inversiones se dirige a la prevención de inundaciones, especialmente en zonas urbanas y ramblas mediterráneas. El plan contempla más de 300 millones de euros para sistemas de drenaje urbano sostenible, como tanques de tormenta, redes de evacuación de pluviales y actuaciones de restauración fluvial.

Entre las intervenciones más destacadas figuran proyectos en ramblas del entorno del Mar Menor y Cartagena. En la rambla de la Carrasquilla y el barranco de Ponce, por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Segura impulsa obras con más de 9 millones de euros para frenar la erosión, crear zonas de laminación y reducir la llegada de sedimentos a la laguna.

El anexo incluye también actuaciones ambientales destinadas a mejorar el estado ecológico del Mar Menor y su cuenca vertiente. Entre ellas destacan la restauración de ecosistemas y la creación de un cinturón verde en el entorno de la laguna, con más de 50 millones de euros, así como la recuperación de emplazamientos mineros abandonados en la sierra minera de Cartagena-La Unión, con unos 40 millones de inversión.

El listado se completa con otras actuaciones repartidas por todo el sureste, como nuevos depósitos de regulación vinculados a desaladoras, mejoras en redes de riego de comunidades de regantes de Murcia, Alicante y Albacete, modernización de canales y restauración de cauces y ramblas.