La Región de Murcia aplaza tributos autonómicos y crea un bono temporal para empresas afectadas por la guerra en Irán

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, avanzó este jueves un primer paquete de medidas para paliar la inflación en el tejido empresarial de la Región de Murcia ante la escalada de precios por el conflicto bélico en Oriente Medio.

En primer lugar, la Comunidad permitirá a las pequeñas y medianas empresas el aplazamiento y fraccionamiento de tributos cedidos y otros ingresos autonómicos —como el impuesto de Transmisiones Patrimoniales o el de Actos Jurídicos Documentados—. Además, las empresas exportadoras van a poder contar con un bono temporal para afrontar los efectos de la elevación de precios, explicó el presidente durante la sesión de control al Gobierno regional en la Asamblea, que añadió que desde su Ejecutivo seguirán "apoyándoles en la apertura de nuevos mercados y seguimiento permanente de puertos, navieras, transportistas y sectores tractores".

Se estudia la bonificación de tasas autonómicas a los sectores afectados por el aumento de la energía y del petróleo, como el agrícola y el pesquero

Por otra parte, aseguró que su Ejecutivo está trabajando en otras medidas para poder bonificar las tasas autonómicas a los sectores afectados por el aumento de la energía y del petróleo, como puede ser el agrícola y el pesquero; abrir líneas de financiación, junto con la participación del Instituto de Fomento (INFO) y el Instituto de Crédito y Finanzas (Icref) para que las empresas y los autónomos puedan atender los costes de energía, transporte y capital de trabajo; así como la apertura de nuevos mercados.

También señaló que "los proveedores que necesiten liquidez rápida" contarán con el "apoyo y respaldo" del Ejecutivo murciano en la gestión de fórmulas como el 'factoring' (instrumento de financiación a corto plazo en el que una empresa cede sus facturas por cobrar a una entidad financiera para obtener liquidez inmediata) y el 'confirming' (servicio de gestión de pagos a proveedores que permite a una empresa confirmar sus facturas a pagar a través de un banco).

Exige al Gobierno de España que reduzca el IVA de la energía al 10% y suspenda el impuesto a la generación eléctrica

López Miras aprovechó su intervención para exigir al Gobierno central que deje de "pasearse con la pancarta" y apruebe, cuanto antes, "una reducción del IVA de la energía al 10%, la suspensión del impuesto a la generación eléctrica y ayudas directas a sectores intensivos".

Ayer mismo anunciaba que el Gobierno regional ya ha comenzado a estudiar, a través de las consejerías de Hacienda y de Empresa, "todas las acciones posibles" (dentro de sus competencias) para tratar de amortiguar los efectos económicos que puede dejar el conflicto internacional, con el objetivo de "aliviar esa preocupación y el perjuicio que pueden estar teniendo por la subida de los costes determinados sectores".

Noticias relacionadas

Noticia en elaboración.