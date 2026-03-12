Golpe del Supremo a la Agencia Tributaria: los agricultores podrán reclamar impuestos pagados de más

El Tribunal Supremo ha puesto freno a la interpretación de la Agencia Tributaria que estaba provocando la salida de miles de agricultores y ganaderos del sistema de módulos, el régimen simplificado con el que tributan muchos pequeños productores. En una sentencia del 25 de febrero, el alto tribunal establece que las compensaciones del IVA que reciben estos profesionales no pueden considerarse ingresos a efectos fiscales.

La decisión respalda el criterio defendido durante años por la organización agraria Asaja y afecta potencialmente a unos 800.000 agricultores y ganaderos en España que utilizan el sistema de estimación objetiva, conocido como "módulos", que permite calcular los impuestos de forma simplificada.

Hasta ahora, Hacienda incluía en el cálculo de ingresos la compensación del IVA que perciben los agricultores acogidos al régimen especial agrario. Según el Supremo, considerarla como ingreso "viciaba" el cálculo de la facturación y podía provocar que muchas explotaciones superaran artificialmente el límite de 250.000 euros que permite seguir en módulos.

La sentencia contradice el criterio del Tribunal Económico-Administrativo Central y abre la puerta a que los agricultores afectados reclamen el dinero pagado de más en los últimos cuatro años, siempre que los ejercicios no hayan prescrito.

Desde Asaja celebran el fallo. El secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, afirma que se trata de "una muy buena noticia para los pequeños y medianos agricultores", ya que aporta "seguridad jurídica" y clarifica el sistema tributario del sector.

Noticias relacionadas

La organización agraria pide ahora al Ministerio de Hacienda un procedimiento ágil para corregir las liquidaciones y devolver las cantidades pagadas de más, además de permitir el regreso al sistema de módulos a los agricultores que fueron expulsados por este criterio.