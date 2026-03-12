Social
El Gobierno regional aprueba un plan para prevenir la soledad no deseada en mayores
La estrategia incluye detección temprana, acompañamiento social y llamadas semanales a personas que viven solas
L.O.
El Gobierno regional ha aprobado la Estrategia Regional contra la Soledad No Deseada, un documento que establece diversas líneas de actuación destinadas a mejorar la detección del aislamiento en las personas mayores, reforzar la intervención integral y el acompañamiento continuado, así como promover el envejecimiento activo.
La estrategia se dirige principalmente a personas mayores que se encuentran en riesgo o en situación de aislamiento. Para ello, distingue dos franjas de edad -de 65 a 79 años y mayores de 80- con el objetivo de adaptar las medidas a las diferentes necesidades de cada grupo.
Asimismo, la iniciativa prioriza la atención a colectivos especialmente vulnerables, como las personas que viven en residencias, quienes se encuentran en situación de pobreza o exclusión social, aquellas con dependencia o discapacidad, quienes atraviesan un proceso de duelo o padecen problemas de salud mental o enfermedades crónicas.
Cuatro ejes principales
El plan se articula en torno a cuatro ejes principales: la prevención de la soledad no deseada mediante acciones de sensibilización y el refuerzo de los vínculos comunitarios; la mejora de los mecanismos de detección de situaciones de aislamiento; el impulso de una intervención temprana y personalizada a través del acompañamiento social; y el refuerzo de la coordinación institucional, el trabajo en red y la generación de conocimiento.
El documento contempla la elaboración de protocolos de actuación para detectar casos de soledad
A partir de estos ejes se plantean diversas actuaciones, entre ellas el impulso de programas de voluntariado para fortalecer los lazos sociales, fomentar la participación de las personas mayores en la vida comunitaria y desarrollar campañas informativas dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía.
Además, el documento contempla la elaboración de protocolos de actuación para detectar casos de soledad entre las personas mayores y la puesta en marcha de proyectos regionales de acompañamiento telefónico, que incluirán llamadas semanales a mayores que viven solos.
